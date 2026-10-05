Costa Rica concluye la construcción de su "megacárcel" inspirada en el modelo de Bukele

"Por el dolor de las víctimas inocentes, por las familias honestas que viven presas del miedo, por un pueblo que está cansado de la impunidad y pide mano contra los delincuentes. Por eso lo prometimos y hoy podemos decir con orgullo que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) está listo", expresó la presidenta Laura Fernández en un video en el que se le ve inspeccionado el sitio.

En enero pasado el entonces presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, participaron en un acto oficial del inicio de las obras de la "megacárcel", que se ubica junto a la cárcel de máxima seguridad La Reforma, en la localidad de San Rafael, provincia de Alajuela, a unos 25 kilómetros de San José.

Esta cárcel, valorada en unos 35 millones de dólares, está inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la "guerra" contra estas bandas implementada por el Gobierno de Nayib Bukele, a quien Fernández considera un referente en materia de seguridad.

El CACCO forma parte de la estrategia prometida por la presidenta Fernández y el gobierno anterior de su mentor y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, de atacar con mano dura al crimen organizado y de restringir "privilegios" a los presos, a lo que se suman sus críticas al trabajo del Poder Judicial.

El Gobierno de Fernández también ha implementado programas para que los presos realicen trabajos como limpieza de maleza en carreteras, ha reducido visitas conyugales, restringido la cantidad de recipientes de comida y ropa que los familiares pueden llevar a los presos, ha retirado enchufes y cables eléctricos en las celdas y ha cerrado establecimientos dentro de los centros penales donde los recluidos podían comprar artículos.

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El CACCO se desarrolla en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios con alrededor de novecientos cada año, de los cuales las autoridades atribuyen un 70 % al narcotráfico.

En diciembre pasado, el entonces presidente Chaves realizó una visita a El Salvador, en la cual se reunió con Bukele y recorrió el CECOT, mientras que Bukele ya había visitado Costa Rica el 12 de noviembre de 2024 y recorrió la principal cárcel de ese país, alertando de "síntomas" de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas.