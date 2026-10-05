Defensa israelí dice haber matado a 4.000 de los atacantes del 7 de octubre

"4.000 terroristas que invadieron Israel el 7 de octubre han sido eliminados; quedan 2.000", dijo Katz en un comunicado.

El titular de Defensa, que no explicó de dónde provienen o cómo se calcularon estas cifras, aseguró además que el Ejército israelí seguirá persiguiendo a los miembros de Hamás que participaron en el ataque, incluidos tanto los dirigentes como los operativos de menor rango.

"Debemos perseguirlos y eliminarlos a todos", afirmó Katz, quien añadió que Israel cumplirá con lo que considera "su deber como pueblo y como Estado".

Su comunicado fue publicado al tiempo que se celebran en todo el país las ceremonias de conmemoración de las víctimas civiles de la masacre liderada por el grupo islamista palestino el 7 de octubre de 2023, en la que 1.200 personas murieron y 251 fueron secuestradas, cuando se cumplen tres años de la fecha según el calendario judío.

Los memoriales de este año son los primeros desde el regreso de los rehenes israelíes al país después de la firma del acuerdo de alto el fuego el pasado octubre, que recogía además el desarme de Hamás y la retirada israelí de la Franja de Gaza.

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Sin embargo, pese a la tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, las tropas israelíes han matado a 74.243 personas desde el inicio de su ofensiva en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.460 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace casi un año.