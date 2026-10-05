Ecopetrol y Petrobras culminan exploración de gas con inversión de mil millones de dólares

Así lo informó este lunes la compañía estatal colombiana, que detalló en un comunicado que "durante dos años y medio de operación continua se perforaron cinco pozos exploratorios, con una inversión aproximada de 1.000 millones de dólares".

"Este desempeño fue posible por una gestión orientada a la prevención de riesgos, la integridad operacional y el cumplimiento de altos estándares de seguridad y sostenibilidad en coordinación con numerosos proveedores aliados y la rigurosa vigilancia y control de las autoridades", agregó la nota.

Este proyecto de exploración forma parte del contrato suscrito por las compañías con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que tiene a Petrobras como operador, con una participación del 44,4 %, y Ecopetrol con el 55,6 %.

La iniciativa permitió además avanzar en el conocimiento del potencial gasífero del Caribe colombiano.

"Petrobras, en calidad de operador y en trabajo conjunto con Ecopetrol, lideró la planeación, gestión, coordinación y ejecución de la campaña, lo que demandó capacidades técnicas y operacionales altamente especializadas, así como una amplia variedad de actividades geocientíficas, de ingeniería, marítimas, portuarias, aéreas, logísticas, científicas y, oceanográficas", señaló Ecopetrol.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, la campaña tuvo más de 1.000 vuelos en helicóptero, con más de 16.000 pasajeros, y fueron transportados más de 45 millones de litros de combustible y más de 147.600 toneladas de carga por vía marítima.

El pasado 3 de agosto, como parte de esta campaña, Ecopetrol y Petrobras confirmaron un nuevo descubrimiento de gas natural en aguas profundas del Caribe colombiano, la misma zona donde están los mayores yacimientos de ese hidrocarburo en Colombia, como Sirius y Copoazú.

El objetivo de la campaña fue incrementar la oferta de este combustible en el país.