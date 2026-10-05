El brent baja casi 2 % hasta los 100 dólares por el alza de exportaciones en Oriente Medio

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 1,93 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, correspondiente al pasado viernes, cuando registró 102,25 dólares.

El brent inició la semana a la baja, aunque se mantuvo por encima de los 100 dólares mientras los inversores sopesaban, todavía, el anuncio de los países del G7, que acordaron el viernes liberar de manera coordinada 100 millones de barriles de petróleo y diésel a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) durante los próximos cuatro meses.

Además, presionó los precios a la baja el aumento de la disponibilidad de crudo procedente de Oriente Medio, especialmente liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que han recuperado los flujos habituales de exportación. Sin embargo, existen todavía temores de nuevas interrupciones por las tensiones geopolíticas en la región.

La analista de mercado de Forex.com Fiona Cincotta afirmó hoy en un comentario en su web que, para los mercados, "la pregunta clave ahora es si la mejora en la oferta de crudo puede compensar la prima de riesgo geopolítico y mantener los precios del petróleo bajo control".