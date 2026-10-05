El expresidente Lacalle Herrera quiere en Brasil un gobernante que sea bueno para Uruguay

"No me importa mayormente lo que pase internamente. Que sea amigo de Uruguay sea quien sea el presidente de Brasil", afirmó en una rueda de prensa quien gobernó el país suramericano en el período 1990-1995.

Para Lacalle Herrera, los uruguayos no pueden tener opinión sobre las elecciones de Brasil o Argentina.

"Tenemos que no inmiscuirnos en temas internos de los países vecinos", subrayó el exmandatario, quien agregó que en Brasil puede triunfar Luiz Inácio Lula da Silva o Flávio Bolsonaro.

"Yo sé que hay quienes, por su ideología internacional, no comparten esto. El presidente (José) Mujica recuerdo que en la última elección de Lula cruzó la frontera y participó en actos políticos. Eso no cabe en mi cabeza", subrayó Lacalle Herrera.

Asimismo, pidió a todos los agentes políticos tener un sentido nacional del interés del país.

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"Los intereses del país pueden coincidir con los de Paraguay, Bolivia, Brasil o Argentina", dijo Lacalle Herrera, quien por otra parte agregó: "No me importa mayormente lo que pase internamente. Que sea amigo de Uruguay sea quien sea el presidente de Brasil".

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,03 % de los votos en la primera vuelta de las elecciones celebradas el domingo, casi dos puntos más que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (45,16 %), según los resultados oficiales con el 100 % del censo escrutado.

Ambos candidatos disputarán la jefatura del Estado en segunda vuelta, el próximo 25 de octubre.

El Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano que arbitra los procesos electorales en el país, terminó el recuento de todas las mesas de votación y consolidó los datos durante la madrugada de este lunes.

Flávio Bolsonaro, senador de 45 años y abanderado del Partido Liberal (PL), sumó 56.104.503 sufragios, superando la cifra que alcanzó su padre en 2018 y en 2022.

Lula, histórico dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), tuvo 2,2 millones menos de apoyos, obteniendo 53.879.538, de acuerdo con el recuento oficial.