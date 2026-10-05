El vicepresidente de Bolivia pide al fiscal general interino actuar "con transparencia"

En un acto en la Vicepresidencia, Lara, quien también es el presidente de la Asamblea Legislativa, señaló que Urioste tiene por delante "una misión muy importante y muy difícil".

"Su misión es limpiar la corrupción que existe en la Fiscalía (...), es actuar con responsabilidad y sobre todo con transparencia, respetando la Constitución, la ley, el debido proceso y la presunción de inocencia", expresó el vicepresidente, que es opositor al Gobierno de Rodrigo Paz.

Lara señaló que "desde hace mucho tiempo" el país atraviesa problemas con la Justicia, con casos de fiscales y jueces "que se corrompen" y que "le han puesto precio a la vida, a la desgracia y a la libertad de la gente".

Esto, según dijo "no puede ser", por lo que le expresó al fiscal interino que "en sus manos está, en estos tres meses, cambiar" esa situación.

A su turno, Urioste ratificó que fue "una sorpresa" su designación y se comprometió a "llevar una justicia lo más proba posible" y de "transparentar el trabajo del Ministerio Público".

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"Bolivia necesita justicia. Hemos vivido tiempos muy oscuros de extorsión, de delincuencia y lo más triste, que venga del mayor garante de la sociedad y del Estado, que es el Ministerio Público", afirmó.

El fiscal general interino indicó que, si bien noventa días son "un periodo un poco corto para el desafío" que tiene, intentará "dejar la casa ordenada".

En la mañana, el Gobierno de Rodrigo Paz organizó un acto para reconocer la decisión del Legislativo de designar a Urioste como fiscal general interino.

Urioste asumió funciones temporalmente en reemplazo de Roger Mariaca, el fiscal general elegido en octubre de 2024 por la mayoría parlamentaria del entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) para un periodo de seis años.

Mariaca fue detenido el miércoles y destituido el viernes, dentro de una investigación en la que el Gobierno lo acusa de supuestamente liderar una organización criminal para proteger al "narcoterrorismo".

La detención del ahora exfiscal general ocurrió dos días después de que el Gobierno de EE.UU. lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".

Mariaca compareció el fin de semana en audiencias que definieron su detención preventiva por 180 días en una cárcel en la región andina de Potosí, por dos causas abiertas en su contra, una por supuesta organización criminal y tráfico ilícito de sustancias controladas y la segunda por presunta legitimación de ganancias ilícitas.

El Gobierno sostiene que Mariaca tenía "antecedentes" de protección a la organización del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de asumir como fiscal general en octubre de 2024.