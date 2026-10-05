Expríncipe Andrés no podrá usar el dinero privado de Carlos III para financiar su demanda

El antiguo duque de York, detenido hace ocho meses durante un día para ser interrogado sobre el caso Epstein, ha pedido a un juez que determine si las medidas tomadas en su día por las fuerzas del orden fueron legales, según adelantó el diario británico The Telegraph.

Mountbatten-Windsor recibe una asignación anual -cuyo monto no se ha revelado- proporcionada por Carlos III con fondos privados, pero una fuente de la casa real británica dijo esta tarde que se ha dejado claro al expríncipe que este dinero no debe utilizarse para financiar su litigio judicial.

Además, esta misma fuente precisó que la defensa legal de Andrés era un asunto que sólo le incumbe a él y a su equipo de abogados y que el Palacio de Buckingham no tiene ninguna participación en la determinación de su estrategia o sus acciones.

El monarca británico retiró el año pasado a su hermano todos los títulos nobiliarios a raíz de la polémica sobre el alcance de la amistad de Andrés con Epstein, acusado de tráfico sexual de menores y de operar una red de abuso y explotación de adolescentes.

Carlos III también forzó a su hermano a salir de la mansión Royal Lodge, ubicada en Windsor (a las afueras de Londres), en la que vivió durante años sin apenas pagar renta.

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Tras su salida, para instalarse en una vivienda más modesta en Norfolk (este inglés), las fuerzas del orden de Valle del Támesis hicieron un registro exhaustivo de Royal Lodge.

Según The Telegraph, Andrés ha solicitado ahora una revisión judicial en relación con las órdenes de registro que permitieron a la policía inspeccionar su domicilio de Royal Lodge, así como su residencia en los terrenos de Sandringham, en Norfolk (este de Inglaterra).

El expríncipe fue detenido bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras las acusaciones de haber compartido información confidencial con Epstein durante su etapa como representante comercial del Reino Unido.