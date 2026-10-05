FBI dice que EEUU “no es patio de recreo” de sus enemigos tras arresto por espionaje chino

“Presuntamente el gobierno chino envió una agente a vigilar a la familia del presidente de Taiwán en suelo estadounidense, tomando fotos, video, y registros de matrículas”, indicó Patel en un mensaje en su cuenta de X.

Wanying Zhang, también conocida como 'Heather', de 34 años y residente de la ciudad de Irvine, fue arrestada por agentes del FBI en el aeropuerto internacional de Los Ángeles este domingo en virtud de una denuncia federal que la acusa de actuar como "agente no registrada" de la República Popular China en EE.UU.

“Que tomen nota los adversarios extranjeros: Estados Unidos NO es su patio de recreo”, subrayó Patel en su mensaje.

Zhang viajó a Seattle, en el estado en Washington, en 2025 y, al seguir instrucciones de Pekín, vigiló a un "familiar cercano" de un "alto cargo" del Gobierno taiwanés, y envió a funcionarios chinos fotografías, videos e información sobre matrículas de vehículos, según las autoridades federales.

La detenida coordinó el viaje con un socio y empleó técnicas de espionaje para evitar ser detectada, aseguró el fiscal, quien aclaró que Zhang "nunca notificó" que actuaba en nombre de un Gobierno extranjero.

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Fuentes policiales informaron a CBS News que el objetivo de la vigilancia era Ting-Yu Lai, hijo del presidente taiwanés Lai Ching-te, quien reside en Estados Unidos.

Sin embargo, la denuncia en sí no identifica públicamente al familiar por su nombre.

La acusación recoge mensajes de texto intercambiados entre ella y otros supuestos agentes sobre el seguimiento, así como imágenes de cámaras de vigilancia que captaron a Zhang sentada en un vehículo con un cómplice que tomó fotos de su casa y de sus familiares cercanos. EFE.