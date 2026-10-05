Flávio Bolsonaro, a Milei: "¡Muy pronto nuestras naciones estarán más cerca!"

"¡Gracias, mi amigo @JMilei! ¡Muy pronto nuestras naciones estarán más cerca! ¡Dios al mando!", dijo este lunes en sus redes sociales el hijo primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

El candidato del Partido Liberal (PL) reaccionó a una publicación del gobernante argentino en la que felicitó a su "querido amigo" por "esta histórica elección ante el comunista de Lula".

"LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL", afirmó Milei.

Flávio Bolsonaro obtuvo un 47,03 % de los votos y sacó casi dos puntos de ventaja a Lula (45,16 %) en la primera vuelta de las elecciones. Ambos disputarán la Presidencia de Brasil en una segunda vuelta que se celebrará el próximo 25 de octubre.

Milei siguió este lunes en modo campaña al llamar "zurdo comunista" a Lula en su cuenta de la red social X.

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El dirigente libertario ha apoyado de forma enfática al hijo mayor de Jair Bolsonaro, a quien acompañó en el lanzamiento de su candidatura en São Paulo, en julio pasado.

Ese episodio generó una grave crisis diplomática entre Brasil y Argentina, ya que Milei aprovechó la cita en territorio brasileño para insultar a Lula con calificativos como "ladrón".

A partir de ahí, Brasil rebajó el nivel de la relación con el país vecino, convocó al embajador argentino en Brasilia y llamó a consultas a su representante en Buenos Aires.

Lula, en busca de su cuarto mandato a sus 80 años, ha denunciado intentos de injerencia extranjera en el proceso electoral de este año, en aparente alusión al Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, aliado de los Bolsonaro y de Milei.