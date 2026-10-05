Florida reporta el mayor brote de dengue de EEUU en más de una década con más de 250 casos

El estado, en el sur de Estados Unidos, registró 252 contagios locales del virus transmitido por mosquitos hasta la semana 38 del año, que concluyó el 26 de septiembre, lo que se suma a 245 importados, es decir, de viajeros que contrajeron la enfermedad en otro lugar, según un reporte del Departamento de Salud.

El brote está por superar los 264 casos locales que registró Hawái durante seis meses entre 2015 y 2016, y podría romper el récord de la mayor cantidad de contagios del virus en el territorio continental de Estados Unidos desde la década de 1940, reportó la filial local de la Radio Pública Nacional (NPR).

La enfermedad ha provocado declaratorias de emergencia en tres condados de Florida: Pinellas, Pasco y Hillsborough, donde este último se ha convertido en epicentro del brote, con 223 de los casos locales.

Tampa, ciudad en el condado de Hillsborough, reportó hace un mes la primera muerte del año por dengue en el estado tras el deceso de una mujer de 80 años de edad a la que picó un mosquito.

Este brote estatal de dengue ha despertado atención nacional porque, aunque es común en territorios estadounidenses como Puerto Rico y las Islas Vírgenes, los contagios son "limitados" en estados continentales como Florida, Texas, Arizona y California, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

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Los casos a nivel global ascendieron a 14,6 millones en 2024, frente a los 505.430 de 2000, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alerta de que cerca de la mitad de población mundial está ahora en riesgo de contraer el virus.

Además, la OMS pidió el mes pasado a países impactados por el fenómeno de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico, que refuercen la vigilancia de enfermedades porque podría favorecer la transmisión de enfermedades por mosquitos, como el dengue, la malaria y el zika, incluso en zonas antes no afectadas.

El dengue, que transmite la picadura del mosquito 'Aedes aegypti' y no se contagia de persona a persona, provoca fiebre y dolores musculares y articulares intensos, síntomas que pueden aparecen hasta 14 días después de la picadura.