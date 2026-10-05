Fox News ficha como colaboradora a Karoline Leavitt, exportavoz de Trump

Leavitt, de 29 años, se incorporará a la programación de Fox News el 1 de noviembre y participará tanto en espacios de opinión como informativos, confirmó este lunes la cadena al diario The New York Times.

La que fue la portavoz presidencial más joven de la historia asumió el cargo al inicio del segundo mandato de Trump, en enero de 2025, y lo dejó el pasado 29 de agosto tras dar a luz a su segundo hijo y afirmar que necesitaba dedicar más tiempo a su familia.

Leavitt destacó por su estilo ágil al responder a las preguntas de la prensa desde el atril de la Casa Blanca y por su defensa incondicional de Trump, quien la elogió en numerosas ocasiones.

Al frente del equipo de prensa presidencial, fue además muy crítica con los medios de comunicación tradicionales e instauró un asiento rotativo en la sala de prensa destinado a los "nuevos medios", ocupado con frecuencia por comentaristas conservadores.

Trump mantiene una estrecha relación con la cadena propiedad de Rupert Murdoch, cuyas figuras suelen defender con vehemencia a su Administración, aunque también ha criticado duramente al canal cuando su cobertura le ha resultado desfavorable.

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El republicano reclutó además para su segundo mandato a varias personalidades de Fox News para su gabinete, entre ellas el actual secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el de Transporte, Sean Duffy.