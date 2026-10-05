Hutíes acusan a Riad de encabezar ofensiva yemení y le exigen asumir su responsabilidad

El jefe negociador y portavoz del grupo hutí, Mohamed Abdulsalam, aseguró en un mensaje en sus redes sociales que "tras la agresión de 2015 y el rotundo fracaso que esta supuso, el régimen saudí ha anunciado oficialmente una vez más una escalada de su agresión y bloqueo".

"Después de intentos fallidos de mantener la agresión y el bloqueo moviendo los hilos entre bastidores, ahora -bajo el peso de las derrotas sufridas por sus fuerzas desplegadas- ha pasado a encabezar directamente la agresión contra el Yemen", indicó Abdulsalam.

Además, acusó a Riad de estar "perpetrando decenas de masacres como se ha visto hoy en varias gobernaciones mediante el bombardeo de zonas civiles y barrios residenciales", y por lo tanto, "debe asumir plena responsabilidad por todas las consecuencias resultantes".

Arabia Saudí es uno de los actores centrales de la guerra del Yemen porque respalda política, económica y militarmente al Gobierno yemení reconocido y encabeza desde 2015 la coalición que combate a los hutíes, después de que estos se hicieran en 2014 con la capital Saná.

Ayer, Riad reafirmó que seguirá dando "pleno apoyo operativo" a la nueva gran ofensiva lanzada por las fuerzas gubernamentales para recuperar territorio y eliminar la amenaza insurgente, tras semanas además de ataques de los hutíes con misiles y drones contra territorio e instalaciones energéticas saudíes.

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Por otro lado, el Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias, organismo creado por los rebeldes, emitió este lunes "una advertencia a todas las aerolíneas que operan en el espacio aéreo saudí", al que declaró "inseguro".

"El espacio aéreo del reino de Arabia Saudí servirá como escenario de operaciones para nuestras Fuerzas Armadas... Informamos a todas las aerolíneas civiles que el espacio aéreo saudí es inseguro, a excepción del espacio aéreo sobre La Meca y Medina, que permanece permanentemente a salvo", detalló en un comunicado difundido por la agencia de noticias Saba, controlada por los insurgentes.

La gran ofensiva lanzada por las fuerzas gubernamentales para recuperar territorio en manos de los rebeldes, en una campaña bautizada como Amanecer del Yemen, ya ha logrado en un día retomar la zona del estrecho de Bab al Mandeb, que los hutíes controlaron el mes pasado.

Asimismo, el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, el general de división Majid al Nuzaili, anunció también el inicio de un "ataque estratégico" contra la capital yemení, Saná, en manos del grupo hutí desde 2014.