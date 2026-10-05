Hutíes dicen haber atacado dos aeropuertos y una refinería de Aramco con misiles y drones

El portavoz militar de los rebeldes chiíes, Yehya Sarea, aseguró en un comunicado que las fuerzas hutíes "llevaron a cabo tres operaciones militares cualitativas utilizando un gran número de misiles balísticos, misiles de crucero y drones" contra Arabia Saudí, y que las tres "alcanzaron sus objetivos".

Afirmó que "la primera tuvo como objetivo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, logrando un impacto directo y preciso, e interrumpió el tráfico aéreo", mientras que "la segunda tuvo como objetivo la refinería de Aramco en Rabigh (en la costa del mar Rojo), logrando también un impacto directo y preciso, y provocando un incendio en el lugar".

"La tercera operación tuvo como objetivo el Aeropuerto de Abha, la Base Aérea de Khamis Mushait, el campamento de Aqifa en Asir y otros sitios sensibles en Najrán y Jizan", ubicados en el sur del reino saudí, añadió Sarea, tras apuntar que todos los ataques "lograron impactos precisos, gracias a Dios".

Reiteró su advertencia a "todas las aerolíneas internacionales que utilizan el espacio aéreo saudí que no continúen sus vuelos, ya que se ha convertido en un escenario de nuestras operaciones, con excepción del espacio aéreo sagrado de La Meca y Medina", ciudades que albergan los lugares sagrados musulmanes.

El portavoz de los hutíes, respaldados por Irán, insistió en que sus ataques contra Arabia Saudí van "en respuesta a la agresión saudí contra nuestro país, que lanzó 60 ataques aéreos y con misiles en las últimas 24 horas contra la capital (yemení), Saná, y las gobernaciones de Al Jauf, Taiz, Hajah, Sada y Marib, causando víctimas civiles, incluyendo mujeres y niños".

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Enumeró 1.576 bombardeos efectuados por la aviación militar saudí, en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno reconocido del Yemen en las zonas controladas por los hutíes "desde el inicio de la escalada", a principios de septiembre, si bien no dio a conocer detalles sobre las víctimas.

Arabia Saudí no ha reaccionado de momento a este nuevo comunicado de los hutíes, aunque pocas horas antes su Ministerio de Exteriores condenó las "continuos agresiones de la milicia terrorista" contra "instalaciones civiles y económicas" en territorio saudí, así como contra sus buques en el sur del mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb.

El reino también reiteró "su derecho inherente a defender su territorio, sus bienes, su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos y residentes", y reafirmó "su pleno apoyo político y militar al Gobierno reconocido del Yemen".

El nuevo comunicado hutí se produce en medio de la gran ofensiva anunciada por el Gobierno reconocido internacionalmente de Yemen, con apoyo de Riad, para recuperar todo el territorio bajo control de los hutíes; este lunes aseguraron haber reconquistado Moca y el estrecho de Bab al Mandeb, en el mar Rojo.