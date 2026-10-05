Imponen cuarentena en varios hospitales de Siberia por sospecha de peste pulmonar

"En este momento la redacción no puede confirmar que todos los hospitales de Irkutsk estén cerrados. Se han implementado estrictas restricciones en las áreas de hospitalización de los centros en cuarentena. Los pacientes no pueden ver a sus familiares y las visitas están prohibidas", indicó el medio.

Liudi Baikala indicó que en al menos cuatro instituciones médicas, incluyendo un hospital pediátrico, se impusieron cuarentenas de hasta tres semanas, en medio de rumores de posibles contagios de peste pulmonar por parte del personal médico local.

Una fuente de los servicios de Sanidad regionales comentó al medio que las autoridades no han reconocido el hecho y en ningún documento oficial figura el diagnóstico de "peste pulmonar".

El pasado viernes, el gobernador local, Ígor Kobzev, celebró una reunión de emergencia debido "a la sospecha de un caso de contagio de un habitante de la región con una infección especialmente peligrosa", sin puntualizar cuál.

Indicó que las autoridades llevan a cabo todo un conjunto de acciones sanitarias y han preparado un plan de contingencias.

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"Todas las personas que contactaron (con el paciente) están bajo observación médica. A día de hoy ninguno tiene síntomas de contagio y todos los análisis son negativos", aseveró.

Según el portal independiente Meduza, la semana pasada murió una joven de 28 años -empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.

Rospotrebnadzor, el servicio ruso de protección a los consumidores, que no mencionó en momento alguno un posible contagio de peste, aseveró que el diagnóstico fue una "neumonía de etiología no establecida".

Hasta el momento se estudian dos versiones: que la paciente se contagió en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

Según Rospotrebnadzor, en el citado instituto no se reportaron emergencias vinculadas a patógenos.