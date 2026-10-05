Israel inicia los actos por las víctimas del 7 de octubre en su tercer aniversario

"Todo el que estuviese involucrado en el ataque y el secuestro de nuestros rehenes vive con tiempo prestado. Llegaremos a ellos como llegamos a los otros. Día a día vamos saldando la cuenta", dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante el acto celebrado en Jerusalén en recuerdo de los efectivos de seguridad asesinados durante el ataque.

Durante su discurso, en el que transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas, el mandatario afirmó además que Israel "seguirá golpeando a Hizbulá" a la vez que trabajará para "firmar la paz con el Líbano".

El presidente israelí, Isaac Herzog, dedicó su participación a recordar a los caídos y a celebrar la resiliencia de sus familiares, así como a realizar un llamamiento por la unidad de los ciudadanos israelíes de cara a las próximas elecciones nacionales, programadas el 27 de este mes.

Las ceremonias militares en conmemoración de la masacre, que resultó en la muerte de unas 1.200 personas y el secuestro de 251 rehenes israelíes a la Franja de Gaza, comenzaron alrededor de las 6.30 horas (3.30 GMT) en varios puntos del país, siguiendo la hora en la que comenzó el ataque, según indicó el Ejército israelí en un comunicado.

Esta tarde se celebrarán los primeros actos en memoria de los civiles asesinados, en los que también participarán Netanyahu y Herzog.

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Los memoriales de este año, que continuarán este miércoles coincidiendo con el aniversario según el calendario gregoriano, son los primeros desde el regreso de los rehenes israelíes al país después de la firma del acuerdo de alto el fuego el pasado año, que recogía además el desarme de Hamás y la retirada israelí de la Franja de Gaza.

Sin embargo, pese a la tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, las tropas israelíes han matado a 74.243 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.460 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace casi un año.