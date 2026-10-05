Jay Wheeler anuncia su nueva gira mundial, que comenzará en diciembre en España

"Esta nueva gira de 'La Voz Favorita' va a ser muy especial. Ver y escuchar a todos mis fanáticos cantar todas mis canciones es una de las cosas más bonitas de esta carrera y me siento muy bendecido al saber que nuevamente tendré la oportunidad de hacerlo", expresó Wheeler en un comunicado enviado por sus representantes.

La gira, inspirada en su más reciente álbum, 'La Voz Favorita', que lanzó en mayo pasado, comenzará el 4 de diciembre de 2026 en Tenerife, España y continuará por Gran Canaria, Málaga, Valencia, Bilbao, Madrid y Barcelona, donde culminará la etapa europea el 19 de diciembre con una presentación en el Palau Sant Jordi.

En marzo de 2027, Wheeler llevará la gira a Estados Unidos, con presentaciones en Fort Myers, Miami, Atlanta, Charlotte, Washington, D.C., Atlantic City, Mashantucket, Brooklyn, Reading y Boston, antes de continuar durante el mes de abril por Chicago, Denver, Dallas, Houston, Los Ángeles y Orlando.

La gira, producida por Dynamic Records en asociación con AUL Worldwide & UTA, continuará por Latinoamérica entre abril y junio de 2027, con paradas en Quito, Lima, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, San José, Bogotá y Santo Domingo.

El disco 'La Voz Favorita' debutó 6 de la lista Top Latin Rhythm Albums de Billboard, y generó el éxito No. 1 'De lejitos', que lideró los charts Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay, además de llegar al No. 7 de Hot Latin Songs, donde se mantuvo 11 semanas consecutivas en el top 10.

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'De Lejitos' cuenta además con una certificación Platino Latino de la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos (RIAA, en inglés) y ha superado los 229 millones de reproducciones entre su versión original y el 'remix' junto a Omar Courtz.

La gira también incluirá éxitos de su repertorio como 'Fuga', 'Refe 1', entre otros temas que han acompañado su trayectoria.

Antes de iniciar su gira mundial, Jay Wheeler se presentará en Billboard Latin Music Week 2026 como parte de Billboard En Vivo, junto a su esposa, la venezolana Zhamira Zambrano, y el también joven artista urbano puertorriqueño Conep, el 21 de octubre en Wynwood Marketplace (Miami, EE.UU.).

La preventa de la gira comenzará el 7 de octubre a las 11.00 (15.00 GMT), mientras que la venta general arrancará el 9 de octubre a la misma hora.

Los boletos estarán disponibles en jaywheelermundial.com.