La bolsa de São Paulo acentúa sus ganancias a media sesión tras el resultado electoral

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, alcanzaba los 209.000 puntos sobre las 13:20 hora local (16:20 hora GMT), lo que supone un avance de más de 17.000 unidades respecto al cierre del viernes y mantiene al indicador en máximos históricos.

En el mercado cambiario, el real brasileño se apreciaba un 4,19 % frente a la divisa estadounidense, cotizándose el dólar a 4,99 reales para la venta en el tipo de cambio comercial.

El acelerón bursátil responde al vuelco político registrado en las urnas este domingo, en las que el senador y candidato a presidente por el ultraderechista Partido Liberal (PL) se impuso de forma imprevista desde el inicio del conteo de votos, hasta acabar con el 47 % de los sufragios, frente a un 45 % del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

A pesar de que aún resta la segunda vuelta, el desempeño del aspirante liberal en la primera vuelta fue superior al pronóstico de los sondeos y estuvo acompañado por una contundente victoria de los partidos de derecha en los comicios legislativos, lo que garantizó un Congreso de perfil marcadamente conservador y afín a la agenda de reformas.

Los inversores ven con buenos ojos el programa económico de Bolsonaro, centrado en la austeridad fiscal, la reducción de impuestos y un posible plan de privatizaciones para las estatales no rentables.

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Entre los valores más beneficiados de la jornada destacó la petrolera estatal Petrobras, cuyas acciones figuran entre las más negociadas del día, con una subida del 9,7 %.

Los analistas recuerdan el idilio de la petrolera con el capital privado durante el anterior ciclo conservador.

Bajo el mandato de Jair Bolsonaro entre 2019 y 2022, la compañía acumuló un beneficio neto ajustado por inflación de 358.300 millones de reales (unos 72.000 millones de dólares al cambio de hoy) y repartió 289.000 millones de reales (unos 58.000 millones de dólares) en dividendos, casi seis veces más que el promedio de las cuatro administraciones previas.

El Gobierno de Lula, por el contrario, defendió que los dividendos sean destinados a aumentar las inversiones estatales en infraestructura, por encima del pago masivo a los accionistas.