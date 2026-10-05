La bolsa de São Paulo cierra con un salto del 7,70 % tras el buen resultado de Bolsonaro

El Ibovespa, índice de referencia del corro paulista, llegó a subir más del 8 % y terminó la jornada en los 206.911 puntos, su mayor nivel en la historia.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 4,11 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,00 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La bolsa reaccionó con euforia a la ventaja de casi dos puntos porcentuales obtenida por el candidato ultraderechista sobre el actual mandatario y aspirante a la reelección, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, quien ahora disputará la segunda vuelta con Lula el 25 de octubre, es el favorito del mercado, debido a sus promesas de cortar el gasto público, reducir impuestos y privatizar empresas paraestatales.

En cambio, Lula ha defendido mantener una fuerte inversión en políticas sociales, subir los tributos a los más ricos y es contrario a las privatizaciones.

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Las acciones de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, se dispararon un 8,1 % y alcanzaron su mayor valor en la historia del parqué, a pesar de la reducción del precio internacional del barril de crudo.

Al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los papeles de la concesionaria de carreteras Ecorodovias (+24,6 %) y los de las tiendas Magazine Luiza (+24,1 %).

Del otro lado, los títulos que más perdieron fueron los de la papelera Suzanno (-5,5 %) y los de la fabricante aeronáutica Embraer (-3,3 %).

El volumen financiero negociado durante la jornada superó los 103.320 millones de reales (20.690 millones de dólares), en unas 10,4 millones de operaciones, cifras muy superiores a las habituales.