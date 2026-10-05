La inteligencia de Alemania avisa de riesgos de "conflicto violento" con Rusia

"La confrontación en la que nos encontramos con Rusia ha adquirido una nueva dimensión, es más peligrosa. Alemania corre el riesgo de verse envuelta en un conflicto violento con Rusia", dijo Jäger en una audiencia en la Cámara Baja del Parlamento alemán, junto a los presidentes de los servicios de inteligencia de Interior y de Defensa.

"Rusia libra una guerra encubierta contra nosotros. Esta guerra no declarada no puede enmarcarse en las categorías militares o jurídicas habituales", abundó Jäger, que situó al país del presidente Vladímir Putin como principal foco del trabajo del BND.

"Basándonos en todos los datos de los que disponemos actualmente, lo que consideramos plausible -y digo expresamente 'plausible'- son, sin duda, acciones rusas selectivas y de bajo impacto contra determinados Estados miembros de la OTAN", avanzó el presidente del BND.

"El riesgo de atentados contra objetivos en Alemania sigue siendo real y actual. Debemos hacer frente a esta situación", agregó Jäger, que aludió a que Alemania se encuentra, ante la amenaza rusa, en una "zona gris", en la que también se sitúan frente a Rusia otros socios de la OTAN, como los países bálticos.

Jäger señaló que "el concepto revisionista y expansionista de la política exterior y de seguridad rusa va más allá de Ucrania", y "nuestros socios de los países bálticos lo viven".

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"Podemos extrapolar algo similar a la región del mar Báltico y, en el flanco sureste de la OTAN, la situación no es muy diferente", abundó el presidente del BND, que planteó que Rusia pone a prueba actualmente a los socios de la Alianza Atlántica con acciones como las recientes violaciones del espacio aéreo de las naciones aliadas.

Jäger subrayó que ni Alemania ni sus socios han buscado la "confrontación" con Rusia.

"Es Rusia quien nos la impone", enfatizó, al tiempo que recordó que el apoyo a Ucrania es uno de los intereses centrales de Alemania en el actual contexto geopolitíco.

"El apoyo a Ucrania es un interés fundamental de Alemania. Si no lo hiciéramos, y esto no sólo se aplica a Alemania, sino también a otros socios europeos y a la OTAN, tendríamos que asumir graves consecuencias", expuso.

"Es una gran ilusión creer que, con el fin de la guerra en Ucrania, el conflicto con Rusia habría terminado. No debemos caer en esa suposición y hay que dejarlo muy claro", concluyó.