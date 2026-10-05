La UE pide a Corea del Norte evitar agravar la tensión tras nueva prueba de misiles

"Corea del Norte debe poner fin a estas acciones ilegales que pueden agravar las tensiones en la península de Corea, cumplir con sus obligaciones internacionales y retomar un proceso diplomático significativo, que sigue siendo la única vía hacia una paz y una seguridad sostenibles", indicó en un comunicado un portavoz de la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas.

El vocero se refirió en concreto al lanzamiento de un misil balístico por parte de Pionyang el pasado 3 de octubre, que supone "una nueva violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y una amenaza para la seguridad regional e internacional".

"La UE expresa su plena solidaridad con sus socios de la región, en particular con Corea del Sur y Japón", concluyó.

Corea del Norte reconoció el domingo haber realizado una prueba de misiles el día anterior, un lanzamiento que fue confirmado por las autoridades de Corea del Sur, en plena escalada de la tensión intercoreana.

El proyectil, que la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, definió como un "misil estratégico de rango intermedio", voló unos mil kilómetros hasta alcanzar su objetivo en el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), según la agencia.

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El lanzamiento ocurre dos semanas después de que Pionyang disparara dos misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Wonsan hacia el mar de Japón, con unas pocas horas de diferencia, el 20 de septiembre, en aparente protesta por una resolución del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que instaba a la desnuclearización de la península coreana.

El incidente llega además en plena escalada de la tensión intercoreana, a raíz de la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre las dos Coreas, que provocaron las heridas graves de dos soldados surcoreanos, además de un soldado herido leve.

Seúl ha acusado a Pionyang de plantar los explosivos y ha exigido una disculpa del hermético régimen, mientras las autoridades norcoreanas han negado estar involucradas y han acusado a Corea del Sur de mentir para justificar "provocaciones" en la frontera.