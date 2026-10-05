Las fuerzas yemeníes anuncian el inicio de un "ataque estratégico" sobre la capital Saná

"Nuestras Fuerzas Armadas han comenzado a ejecutar una operación de ataque estratégico contra Saná. Estamos utilizando capacidades modernas en esta operación de ataque estratégico", afirmó de forma escueta el portavoz militar en su cuenta oficial de X.

Esto coincide, según indicaron residentes a EFE, con "ataques aéreos" contra Saná.

La campaña, bautizada como Amanecer del Yemen, lanzada por el Gobierno yemení reconocido internacionalmente ya ha logrado en un día retomar la zona del estrecho de Bab al Mandeb, que los hutíes controlaron el mes pasado.

Hasta el momento, los rebeldes chiíes hutíes no han reaccionado ante estas informaciones.

Las fuerzas hutíes tomaron el control de Saná en septiembre de 2014, tras varios días de enfrentamientos y la rendición de las tropas gubernamentales.

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Entonces, los hutíes formaron un gobierno de unidad, mientras que el Ejecutivo reconocido internacionalmente se exilió en Aden, la que es la capital administrativa, así como en Arabia Saudí, país que intervino en marzo de 2015 en el Yemen liderando la coalición militar para luchar contra los insurgentes.

Por su parte, en su cuenta de X, el ministro de Información del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, Muamar al Eryani, aseguró que lo que las Fuerzas Armadas y formaciones militares "están logrando", con el apoyo de la coalición militar capitaneada por Riad, "erradicar por completo del territorio nacional a la milicia terrorista hutí, respaldada por el régimen iraní, y extender la autoridad del Estado y sus instituciones a cada palmo de suelo yemení".

Habló ya de los "logros alcanzados en la costa occidental, Bab al Mandeb y las islas yemeníes, junto con el anuncio del portavoz oficial de las fuerzas armadas sobre el lanzamiento de una ofensiva estratégica hacia Saná".

"La recuperación de tierras, islas y posiciones estratégicas en el estrecho de Bab al Mandeb no solo protege la seguridad y soberanía del Yemen, sino que también contribuye directamente a salvaguardar uno de los pasos marítimos más vitales del mundo y a garantizar el comercio y la navegación internacionales", aseveró.

Hizo hincapié en que la restauración del Estado "no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva etapa".