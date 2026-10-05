Líder yemení bautiza ofensiva para recuperar Saná de los hutíes como "Amanecer del Yemen"

"Con la bendición de Dios, ha comenzado la operación 'Amanecer del Yemen' para recuperar las instituciones del Estado, liberar la capital, Saná, y poner fin al golpe de las milicias hutíes terroristas", indicó Al Alimi en su cuenta oficial de X.

El líder del Consejo de Liderazgo Presidencial -el órgano ejecutivo del Gobierno yemení- afirmó en un mensaje escueto que "con la ayuda de Dios, la voluntad de nuestro pueblo, la valentía de nuestras Fuerzas Armadas y de todas las formaciones militares, y el apoyo de nuestros hermanos y amigos, el Yemen avanzará hacia un nuevo amanecer de libertad, paz y estabilidad".

Este anuncio se produce mientras las fuerzas progubernamentales se encuentran avanzando hacia la costa occidental, donde el pasado septiembre los hutíes tomaron el control tanto del estrecho de Bab al Mandeb como del puerto de la ciudad de Moca.