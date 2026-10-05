Los candidatos derrotados descartan apoyar a Flávio Bolsonaro o a Lula en segunda vuelta

Tanto el escritor y psiquiatra Augusto Cury, candidato por el partido Avante y que obtuvo el 2,89 % de los votos, como el militante de ultraderecha Renan Santos, que disputó las elecciones como representante del también minoritario partido Missão y quedó cuarto con el 2,24 %, descartaron su apoyo a alguno de los candidatos que disputará la segunda vuelta.

De los siguientes más votados, el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado (2,18 %) afirmó que consultará con los dirigentes del centroderechista Partido Social Democrático (PSD) la posición que asumirá en la segunda vuelta y tan solo el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema (0,27 %) dejó claro que votará contra Lula como siempre lo ha hecho.

El hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y el actual presidente brasileño, que aspira a la reelección, deberán definir la Presidencia en la segunda vuelta debido a que ninguno obtuvo más del 50 % de los votos en la primera vuelta.

Con el 99,99 % de los votos escrutados, el senador opositor obtuvo el 47,03 % de los votos y el líder progresista el 45,03 %.

La prioridad de ambos era negociar acuerdos para buscar los votos de los candidatos derrotados en la segunda vuelta, pero esa posibilidad quedó prácticamente descartada con la posición de los derrotados.

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"Prefiero mantenerme totalmente en silencio en relación a los que estarán en la segunda vuelta y dejo claro que nadie está autorizado en mi nombre a pedir votos o a decir que va apoyar a cualquiera de esos dos candidatos", afirmó Cury, el tercer aspirante más votado, en sus primeras declaraciones tras la divulgación del escrutinio.

El popular autor de libros de autoayuda afirmó que no responderá a ninguna pregunta sobre su posición en segunda vuelta y que está 100 % convencido de que abandonará la política.

"No haré campaña para ninguno de los candidatos (en segunda vuelta) ni por el voto nulo", aseguró, por su parte, Renan Santos al dirigirse a sus seguidores.

Ronaldo Caiado dijo que en la segunda vuelta mantendrá la "coherencia", lo que fue interpretado como un posible apoyo a Flávio Bolsonaro con el que comparte posiciones de centroderecha, pero aclaró que antes de anunciar una posición conservará con el presidente del PSD, Gilberto Kassab, que tendrá la última palabra.

El único en dejar clara su posición en la segunda vuelta fue Zema, el sexto más votado y quien, pese a no decantarse por Bolsonaro, descartó un posible apoyo a Lula.

"Donde esté el PT (Partido de los Trabajadores de Lula), el Novo (su partido) y yo estaremos al otro lado", dijo.