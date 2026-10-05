Noboa descarta apagones en Ecuador e impulsa una mayor inversión privada en electricidad

El gobernante apuntó que estas tres semanas son -como todos los años- las de mayor estiaje en las zonas donde se levantan las principales hidroeléctricas, pero destacó que aún así han logrado superar la situación gracias a acciones que han realizado en su administración.

Por ello, "ninguna familia ecuatoriana va a tener algún corte de luz", subrayó en una entrevista con la radio Centro Digital.

Por otro lado, unas 9.089 empresas de alto y mediano voltaje tendrán cortes de energía de 48 horas durante dos semanas, tras un pedido del Gobierno con el que busca evitar que se reduzca el agua de los embalses que alimentan las hidroeléctricas de cara al fenómeno de El Niño.

Desde el pasado viernes, las distribuidoras de energía notifican a las 185 industrias de alto voltaje (AV) 1; a las cuatro de AV2, y las 8.900 de mediano voltaje el cronograma de desconexiones programadas.

Los cortes de 48 horas seguidas se realizarán por bloques, de lunes a sábado, y las industrias fueron agrupadas geográficamente por sectores, de acuerdo a información del Ministerio de Ambiente y Energía.

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Para el presidente de la Cámara de Energía de Ecuador, Roberto Aspiazu, la crisis actual "tiene características parecidas a aquellas de 2024" y apuntó que "todos" tienen que "poner el hombro para salir adelante".

En 2024, Ecuador se vio obligado en distintos periodos a realizar cortes de electricidad de varias horas todos los días a nivel nacional, alcanzando su máximo nivel a mediados de septiembre, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión del fluido eléctrico, por sectores, debido a sequías en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas.

El pasado 30 de septiembre, Noboa reformó el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para acelerar la incorporación de nueva generación, en medio de la desconexión temporal del sistema eléctrico que el Gobierno pidió a empresas de alto consumo para cuidar el nivel del agua de los embalses que alimentan las hidroeléctricas.

Según el Ministerio de Ambiente y Energía, con esa reforma se amplían las alternativas para incrementar la oferta de energía y atender el crecimiento de la demanda, mediante nuevos mecanismos de generación, almacenamiento, autoabastecimiento y participación del sector productivo.

La cartera de Estado explicó que uno de los principales objetivos es acelerar la incorporación de nueva generación al sistema eléctrico nacional, para lo que se simplifican los procedimientos para desarrollar proyectos de energías renovables no convencionales y generación de transición de hasta 100 megavatios.

"La reforma también incorpora condiciones para promover nueva generación de transición, complementaria a las fuentes renovables y orientada a fortalecer la disponibilidad de energía frente a períodos de condiciones hidrológicas adversas", señaló el Ministerio.

Los cambios también habilitan la creación de "distritos autónomos energéticos", un nuevo esquema que, según el Gobierno, permitirá desarrollar soluciones energéticas integrales para zonas industriales, productivas y otros proyectos estratégicos.

Además, la reforma amplía las alternativas para que consumidores e industrias desarrollen sistemas propios de generación, reduciendo su dependencia de la red nacional.

En esa línea, Noboa invitó este lunes a los empresarios a invertir en autogeneración y anotó que hay también la posibilidad inversión en transmisión privada "sin límite".