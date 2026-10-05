Orsi tras elecciones en Brasil: Relación con países vecinos no cambia por sus Gobiernos

Consultado por la repercusión que pueda tener para su país una victoria de Luiz Inácio Lula de Silva o una de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta, teniendo en cuenta el vínculo del mandatario uruguayo con el brasileño, Orsi dijo que hasta el momento las elecciones que han habido en otras naciones no fueron en ese sentido.

"La afinidad o los conocimientos que uno tenga con las personas no pueden interferir en las relaciones entre países. Mi relación con los países vecinos ha sido la misma con uno o con otro Gobierno. Veremos cómo avanzamos ahora de acuerdo al resultado que venga", afirmó.

Asimismo, ante el planteo de que el oficialista Frente Amplio se ha mostrado cercano a Lula, el mandatario uruguayo subrayó: "La fuerza política es la fuerza política y el Gobierno es el Gobierno".

Finalmente, Orsi reflexionó sobre las elecciones llevadas a cabo en la región y dijo que mientras los partidos o las tenencias de derecha, de izquierda o de centro lleguen al poder por la vía electoral se debe decir que las reglas de juego se están respetando y que eso es positivo.

"Cuidar las reglas del juego democrático, cuidar que las instituciones funcionen eso te da garantía a futuro de que la alternancia es parte de la vida normal de nuestros países", concluyó el mandatario uruguayo.

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El senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,03 % de los votos en la primera vuelta de las elecciones celebradas el domingo, casi dos puntos más que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (45,16 %), según los resultados oficiales con el 100 % del censo escrutado.

Ambos candidatos disputarán la jefatura del Estado en segunda vuelta, el próximo 25 de octubre.

El Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano que arbitra los procesos electorales en el país, terminó el recuento de todas las mesas de votación y consolidó los datos durante la madrugada de este lunes.

Flávio Bolsonaro, senador de 45 años y abanderado del Partido Liberal (PL), sumó 56.104.503 de sufragios, superando la cifra que alcanzó su padre en 2018 y en 2022.

Lula, histórico dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), tuvo 2,2 millones menos de apoyos, obteniendo 53.879.538, de acuerdo con el recuento oficial.