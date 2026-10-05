Parlamento Centroamericano analizará anuncio de desvinculación de Nicaragua del organismo

"En resguardo de la institucionalidad, este organismo internacional se encuentra analizando los alcances jurídicos y operativos de dicha comunicación" nicaragüense, de acuerdo a una nota de prensa divulgada por el Parlacen en las últimas horas.

En el mismo sentido, el Parlamento Centroamericano "someterá la situación ante sus órganos internos de deliberación para las consideraciones legales, políticas y diplomáticas correspondientes", precisó la misma fuente.

El Gobierno de Nicaragua anunció su salida inmediata del organismo regional, según detalló el domingo la presidenta del Parlamento, la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez.

El Gobierno de Nicaragua, que copreside los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, notificó su salida del Parlamento Centroamericano a través de una comunicación enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Managua a la Junta Directiva del Parlacen, dijo la legisladora guatemalteca al diario nicaragüense La Prensa.

El documento de la Cancillería nicaragüense, con fecha 3 de octubre de 2026, señala: "Este Ministerio transmite que el Gobierno de la República de Nicaragua, en ejercicio pleno de su soberanía, ha decidido denunciar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas, con efecto inmediato"

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Gutiérrez explicó que ha convocado de forma extraordinaria a la Junta Directiva del Parlacen a una reunión este lunes para sentar la posición oficial de ese organismo ante la decisión del Gobierno de Ortega.

Nicaragua no explicó los motivos de su salida del Parlacen, aunque se da después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara por unanimidad una resolución en la que exige la celebración de elecciones libres y la liberación incondicional de presos políticos, después de que el presidente Daniel Ortega dijera que no habrá más comicios en ese país.

El Parlacen fue constituido en octubre de 1991 y actualmente está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Costa Rica es el único país centroamericano que no se ha adherido al mecanismo.

Cada país cuenta con 20 diputados electos por voto popular, a los que se suman otros dos, quienes son los expresidentes y exvicepresidentes de las naciones centroamericanas que automáticamente pasan a ser legisladores del organismo.

En julio de 2025, el Congreso de El Salvador, ampliamente dominado por aliados del presidente Nayib Bukele, aprobó una reforma a la Constitución para sacar al país del Parlacen, algo que solo ha intentado antes Panamá sin éxito, bajo el argumento de que era una institución inoperante.

La dificultad para la salida del organismo regional radica en que el Tratado Constitutivo del Parlacen no contempla una cláusula de denuncia o de retiro explícita, por lo que intentar este paso involucra dos vías, la diplomática y la del derecho internacional, ambas aplicadas por Panamá sin resultado.