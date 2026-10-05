Proyección de resultados da ajustada pelea de López Aliaga y Allison por alcaldía de Lima

Esta proyección, realizada por la encuestadora privada Datum para América Televisión a partir del conteo de una muestra de actas oficiales, pone a López Aliaga (Renovación Popular) en primer lugar con el 27,6 % de los votos válidos, con menos de un punto de ventaja sobre el derechista Francis Allison (Avanza País), con el 26,7 %.

La diferencia entre ambos candidatos está dentro del margen de error, que es del 1 %.

En tercer lugar de esta proyección aparece el derechista Carlos Bruce (Somos Perú), con el 15 %.

Con el 35,8 % del escrutinio oficial, López Aliaga obtiene el 28,6 % de los votos válidos frente al 27,6 % de Allison, con una diferencia entre ambos de apenas 20.000 votos.

Allison ha experimentado un incremento de votos que no anticipaban las encuestas, aparentemente de electores que sufragaron estratégicamente para concentrar el voto en él contra López Aliaga.

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La elección a la alcaldía de la capital peruana ha estado desde un inicio envuelta en polémica ante la pretensión de López Aliaga de buscar un nuevo mandato consecutivo que prohíbe la Constitución.

El empresario y político ya ganó las elecciones a la Alcaldía de Lima en 2022 para el período 2023-2026, pero dimitió en 2025 para ser candidato presidencial, en una elección donde resultó elegido senador, función a la que renunció para tratar de regresar nuevamente a la alcaldía.

Para ello, al igual que 130 alcaldes que buscan una "reelección encubierta" como denuncian sus rivales, López Aliaga se presentó en el número dos de la lista de su partido y el candidato titular renunció para dejarle la vía libre para asumir el cargo de esta manera indirecta, en caso de ganar la elección.

A estas elecciones regionales y municipales de Perú estaban convocados a las urnas más de 26,3 millones de votantes para elegir a las autoridades locales para el período 2027-2030, entre ellas 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales.