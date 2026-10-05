Riad asegura que destruyó depósitos de misiles y armas hutíes en Saná, Sadah y Al Hudeida

En la ofensiva, enmarcada en la campaña militar lanzada por las fuerzas del Gobierno reconocido para recuperar los territorios controlados por los insurgentes, respaldados por Irán, la alianza destruyó una instalación hutí en una zona montañosa de Sadah que albergaba veinte misiles balísticos, y una plataforma de lanzamiento en la capitalina Saná, tomada por los rebeldes en 2014.

El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, confirmó la ofensiva, según declaraciones recogidas por la Agencia de Prensa Saudí, y horas antes había señalado -en X- que las fuerzas navales de la alianza realizaron una operación contra posiciones hutíes en Al Hudeida, con el propósito de "proteger la seguridad marítima en el estrecho de Bab al Mandeb", puerta al mar Rojo.

Al Maliki aseguró que esta operación incluyó la destrucción de objetivos militares hutíes y acabó con "depósitos de armas, almacenes de embarcaciones con trampas explosivas y minas marinas".

El portavoz saudí señaló también que las fuerzas de la alianza frustraron un ataque "planeado contra las vías marítimas del sur del mar Rojo", sin dar a conocer más detalles.

Las afirmaciones de Al Maliki coincidieron con un nuevo comunicado de los hutíes en el que su portavoz militar, Yehya Sarea, aseguró que los insurgentes atacaron "con gran número" de misiles y drones dos aeropuertos saudíes, incluido el de Riad.

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De igual forma, aseguraron, haber atacado una refinería de la petrolera Aramco, en represalia por los bombardeos saudíes en Yemen.

Al Maliki no reaccionó a las afirmaciones de Sarea, que se producen también después de que Arabia Saudí, Turquía y Pakistán acordaran el lunes activar de inmediato el pacto de defensa conjunta que firmaron en agosto, y adoptar las medidas necesarias para proporcionar las fuerzas y capacidades militares acordadas y desplegarlas rápidamente en el reino árabe.

Todo esto ocurre en medio de la "gran ofensiva" iniciada por las fuerzas del Gobierno yemení reconocido contra los insurgentes hutíes para recuperar el territorio que los insurgentes controlan desde 2014.

Las fuerzas gubernamentales aseguraron el lunes que, en el marco de esta campaña militar, han conseguido retomar el control sobre Bab al Mandeb y el puerto de Moca, en el mar Rojo y de especial importancia para el comercio internacional.