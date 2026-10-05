Roban un valioso libro de 210 kilos con cubierta de Dalí en un museo francés

La Fiscalía de Clermont Ferrand (centro de Francia) abrió una investigación por el robo de este libro de 210 kilos, indicó en un comunicado.

La Fiscalía no dio más detalles del robo, que se produjo en el Centro de Arte Contemporáneo de Issoire, una galería regentada por el coleccionista Christian Karoutzos y situada a las afueras de esa ciudad de unos 15.000 habitantes, que lo exponía hasta finales de este mes.

Se trata de una "obra excepcional de gran valor, una obra excepcional y única", señaló la Fiscalía.

Según señaló el coleccionista, que lo adquirió en 2003, durante la presentación de la exposición hace unas semanas, el libro pesa 210 kilos, lo que le convierte en el más pesado y más caro del mundo.

Solo la cubierta, que Dalí concibió en bronce con incrustaciones de oro, agujas y conchas, pesa 150 kilos.

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La obra fue ideada por Joseph Foret, un modesto vendedor de quesos de la región de Auvernia, apasionado del arte, que en los años 50 conoció a Dalí o Maurice Utrillo en París y que acabó convirtiéndose en editor de arte.

Foret se propuso hacer el libro más caro del mundo, para lo que contactó a siete pintores, entre ellos Dalí, Léonard Foujita, Bernard Buffet, Georges Mathieu y Ossip Zadkine, y otros tantos escritores, como Jean Cocteau, Jean Giono y Emil Cioran.

A todos les propuso que hicieran obras y textos inspirados por la obra del Apocalipsis de San Juan.

En la presentación de la obra Karoutzos explicó que Foret quería contar también con Pablo Picasso, pero que este le obligó a elegir entre él o Dalí. Y se quedó con el surrealista.

Durante tres años los diferentes maestros fueron trabajando a mano en el libro y la calígrafa Micheline Nicolas fue colocando los caracteres en unos 200 pergaminos.

En 1961 el libro fue presentado en el Museo de Arte Moderno de París y durante años viajó por exposiciones de todo el mundo, hasta que, arruinado, Foret tuvo que venderlo en 1970.

Su pista se perdió en Japón, donde Karoutzos lo recuperó en 2003 con la intención de convertirlo en patrimonio nacional.

Este nuevo robo se inscribe en la oleada que están sufriendo en los últimos meses los museos y centros artísticos franceses, de entre los que destacan las joyas de la corona francesa que exponía el Louvre hasta octubre de 2025, y que todavía no han sido recuperadas.