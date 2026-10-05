Sheinbaum descarta temor a un posible aislamiento de México tras las elecciones de Brasil

“Nuestro principal aliado es el pueblo de México. Mientras estemos cerca del pueblo, representando al pueblo y gobernando por el pueblo y para el pueblo, no va a haber problema. Ninguno en México. Ese es nuestro gran aliado, el pueblo de México”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum fue preguntada por los comicios brasileños en los que el ultraderechista Flávio Bolsonaro lideró la primera vuelta con una leve ventaja sobre Lula.

No obstante, Sehinbaum evitó pronunciarse sobre los resultados en Brasil y pidió esperar a que concluya el proceso electoral.

“Pues hay que esperar la segunda vuelta. Vamos a esperar la segunda vuelta y una vez que termine todo el proceso ya podemos dar más opinión”, señaló.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), se impuso este domingo en la primera vuelta con el 47,03 % de los votos válidos, frente al 45,16 % obtenido por Lula, por lo que ambos disputarán la Presidencia el próximo 25 de octubre.

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El resultado superó las expectativas de las encuestas, que anticipaban una ventaja para Lula, y reforzó al bolsonarismo en un escenario latinoamericano marcado en los últimos años por el avance de gobiernos de derecha.

Brasil y México, las dos mayores economías latinoamericanas, han mantenido una estrecha interlocución durante los gobiernos de Lula y Sheinbaum, quienes han coincidido en diversos asuntos regionales e internacionales.

La propia Sheinbaum había defendido en junio a los gobiernos que denomina “humanistas” y “progresistas” al ser cuestionada sobre el avance de la derecha en América Latina, aunque entonces sostuvo que su permanencia depende de mantener una “cercanía enorme” con la población.