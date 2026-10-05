Trump califica de "gran victoria" la ventaja de Bolsonaro y prevé segunda vuelta reñida

"Es una gran victoria. Ajustada, pero es una gran victoria. Increíble, de verdad", respondió a la prensa en la Casa Blanca al ser consultado por la ventaja de Bolsonaro en la primera vuelta.

Al ser cuestionado por otra reportera sobre las elecciones, Trump dijo, en referencia a la segunda vuelta: "Creo que van a ser unas elecciones muy reñidas. Serán muy reñidas".

El candidato opositor de ultraderecha Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta por dos puntos de ventaja sobre el presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien disputará la segunda vuelta.

"Habrá una segunda vuelta. Creo que todo el mundo esperaba que la hubiera, así que veremos qué pasa", declaró este lunes a la prensa el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En los últimos meses, la Administración de Trump ha impuesto aranceles a buena parte de los productos brasileños y ha adoptado medidas diplomáticas y políticas contra el país suramericano, entre ellas la retirada del visado a la embajadora de Brasil en Washington.

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El Gobierno de Lula ha denunciado esas acciones como un intento de injerencia electoral en favor de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump y condenado a prisión por intentar un golpe de Estado.

El pasado viernes, Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en Brasil por "motivos de seguridad", actividades que reanudó este lunes tras las elecciones.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha hecho campaña a favor de candidatos de derecha en América Latina e incluso se ha atribuido parte del mérito de sus victorias, como en el caso del colombiano Abelardo de la Espriella.