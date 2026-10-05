Trump dice que EEUU aún analiza posible peste en Rusia y que ayudará "en todo lo posible"

"Nos acabamos de enterar, lo estamos analizando, pero parece un gran problema para Rusia", dijo Trump al ser preguntado en el exterior de la Casa Blanca antes de partir para un acto de campaña en Nebraska para las legislativas del 3 de noviembre.

"Me disgusta ver que estén pasando por esto. Es una enfermedad dura", añadió el mandatario, que indicó a continuación que el brote detectado en torno a la región de Irkutsk parece ser de peste neumónica.

El Gobierno estadounidense emitió el domingo una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en ese área de Siberia a raíz de la muerte de una mujer posiblemente a consecuencia de esta enfermedad.

Según informó el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal), las autoridades rusas han puesto en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, por sospechas de peste pulmonar.

"Lo están llamando neumonía. Hace años la neumonía se podía tratar más fácilmente, pero los microbios y los gérmenes se han fortalecido de manera desproporcionada. Aun así, les ayudaremos. Les ayudaremos en todo lo posible", concluyó Trump antes de partir a Nebraska.

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Por su parte, este lunes el servicio de defensa del consumidor ruso Rospotrebnadzor ha llamado a la calma y a "no hacer caso de rumores y elucubraciones".