Un fallecido y quema de urnas se suman al colegio incendiado en comicios locales de Perú

Los incidentes reportados este lunes se dieron en al menos cuatro de las veinticuatro regiones del país.

Una violenta pelea entre seguidores de los partidos Perú Primero y Acción Popular, durante el conteo de votos en el colegio República de Honduras, en el distrito de Chavín de Huántar, en la región Áncash, derivó en agresiones que dejaron una persona fallecida y un policía herido, según informó el canal estatal TVPerú.

La Policía Nacional y la Fiscalía investigan los sucesos, que transcurrieron desde gran parte de la jornada electoral por las protestas contra supuestos "votos golondrinos" (votos de personas ajenas a la circunscripción que se empadronan en masa para apoyar a un candidato) en esa localidad andina, que aparentemente afectaron los resultados de la elección.

Las investigaciones también responden a una presunta infracción a la prohibición de reuniones políticas cerca de los locales de votación.

Asimismo, el Canal N informó sobre un grupo de pobladores que ingresó a un centro de votación en el distrito de Lucma, provincia de Gran Chimú, en la región norteña de La Libertad, tras el cierre del sufragio, para protestar, retirar las ánforas y quemar el material electoral.

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Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por la presunta quema de actas electorales en el distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, en la amazónica región de Loreto, así como las lesiones con arma blanca contra un asistente del candidato Julio Moreno.

"La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por su estado de salud y recuerda que corresponde a las autoridades competentes investigar y esclarecer las circunstancias de esta agresión y determinar las responsabilidades conforme a ley", indicó en un comunicado compartido en sus redes sociales.

El Módulo Defensorial de Yurimaguas tomó contacto con representantes del Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas para que informen de los hechos al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú, con el fin de adoptar las acciones que correspondan dentro de sus competencias.

De otro lado, la emisora RPP reportó que también hubo quema de material electoral en los distritos de Jacas Chico y Cauri, en la región central de Huánuco, tras el ingreso de manifestantes en pleno conteo de votos.

El domingo, la detonación de un explosivo en un colegio del distrito de Sorochuco, en la región norteña de Cajamarca, provocó la suspensión de la elección en dos locales de votación.

La Fiscalía constató que la explosión y posterior incendio no dejaron heridos y evalúa los daños registrados en la infraestructura escolar ubicada en la población de Sorochuco.

La Defensoría del Pueblo señaló en un comunicado que el atentado "habría sido ocasionado presuntamente por una bomba molotov y afectó un pabellón de la institución educativa, incluyendo el centro de acopio y material electoral de reserva".

Medios locales de la zona indicaron que el incendio se produjo cuando había ciudadanos votando, alrededor de las 11:30 de la mañana (16:30 GMT), y que el humo y el fuego comenzaron a extenderse por el colegio tras escuchar detonaciones explosivas.

A las urnas estuvieron convocados más de 26,3 millones de electores para escoger a sus autoridades locales para el período 2027-2030, entre ellas 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales.