Una de cada seis eurodiputadas, afectadas por contenido pornográfico 'deepfake' en línea

El informe, liderado por el investigador Benjamin Shultz, examinó hasta 200 dominios conocidos por alojar pornografía 'deepfake' y, al buscar los nombres de todos los eurodiputados, dio con 50 casos, 46 de ellos mujeres, procedentes de siete de los ocho grupos del Parlamento Europeo, en un espectro político amplio que cubre desde los Patriotas por Europa hasta la Izquierda.

Entre los cincuenta casos hay material al que se puede acceder de forma directa o que vincula los nombres de las eurodiputadas a herramientas "desnudadoras" ('nudifier apps', en inglés), pero también contenido indexado de páginas eliminadas por la justicia.

El documento no nombra a ninguna de las diputadas afectadas, pero algunas, como Lena Schilling, de los Verdes alemanes, han decidido hacer público su caso.

"Estoy lo suficientemente enfadada como para hablar de ello. Imagínate llegar un día a trabajar, abrir tu portátil y enterarte de que hay fotos de ti desnuda en internet, pero tú nunca las tomaste. Eso es lo que me ha pasado a mí y a muchas otras mujeres. Es un sentimiento horrible", dijo Schilling en rueda de prensa.

En otro informe, Agora Digitale Transformation exploró también el impacto de la pornografía 'deepfake' en diputados de parlamentos nacionales europeos y encontró 147 casos, 138 de ellos de mujeres.

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Tanto la eurodiputada como el informe apuntan al efecto intimidatorio que la existencia de estas imágenes puede tener en las mujeres jóvenes en la vida pública, con en torno a un 22 % de políticas que se planteó dejar su trabajo tras sufrir violencia digital, según la organización Hate Aid.

"Los 'deepfakes' sexualizados no son tanto un nuevo fenómeno tecnológico como una herramienta nueva para un problema viejo: la violencia contra las mujeres. Las tendencias de nuestro análisis tienen las mismas raíces misóginas que el acoso y la intimidación fuera de internet", señala el texto.

Los investigadores advierten de que, aunque la inteligencia artificial generativa no ha creado este fenómeno, sí lo ha hecho más barato y rápido de producir y mucho más difícil de detectar.

El informe subraya que la legislación europea sobre la llamada "pornografía 'deepfake'" no es suficiente para proteger a las víctimas porque sólo actúa una vez se ha producido el daño y depende de que las propias afectadas encuentren el contenido y lo denuncien.

Además, apunta, la mayor parte de las obligaciones de las leyes "se aplican únicamente a las grandes plataformas en línea, mientras que la mayor parte del perjuicio se encuentra en sitios web pequeños y a menudo 'offshore'".

Afectadas e investigadores ponen en el punto de mira el próximo 2 de diciembre, fecha límite para que las plataformas se adapten a las últimas modificaciones de la ley de inteligencia artificial, que prohíbe los sistemas de IA que generen material de abuso sexual infantil o creen contenido en el que se muestren las partes íntimas de una persona identificable, o actividades sexualmente explícitas, sin su consentimiento.

"No puede haber ni vacíos legales ni retrasos", incidió Schilling.

Al inicio de la sesión plenaria, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se refirió a los casos detectados como una situación "intolerable" y dijo que la Eurocámara luchará contra ello con "todas las herramientas" de las que disponga.

"Esto no va sólo de las imágenes, por muy horribles que sean. Esto es un intento de atacar a políticas haciendo su trabajo. Fracasará; en vez de humillarnos, nos empoderará y, en vez de silenciarnos, nos hará hablar más fuerte. Esta no puede ser la nueva normalidad", incidió Metsola, que urgió a los países de la UE a hacer cumplir la nueva prohibición sobre estas herramientas.