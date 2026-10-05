Una granizada viste de blanco la capital colombiana y retrasa vuelos por baja visibilidad

"Por fuerte tormenta, visibilidad reducida y falla en comunicaciones, se decreta 'ground stop' para todos los vuelos con origen/destino al aeropuerto El Dorado", informó la Aerocivil -en su cuenta de X-.

Un 'ground stop' (alto en tierra) es una medida de control de tráfico aéreo que obliga a los aviones a quedarse en el aeropuerto hasta que mejoren las condiciones meteorológicas de despegue.

Varios videos publicados en redes sociales mostraron cómo plazas públicas y calles quedaron completamente cubiertas por la copiosa granizada que cayó desde el mediodía en Bogotá, luego de una mañana especialmente calurosa.

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), los termómetros alcanzaron una máxima de 24,6 grados centígrados, una temperatura poco habitual para la capital colombiana caracterizada por tener un clima templado, con máximas en torno a los 15 grados celsius.

Las lluvias afectaron sobre todo al oeste de la ciudad, en las localidades de Engativá, Suba, Fontibón y Kennedy, donde varias avenidas y calles se inundaron por completo, lo que perjudicó el transporte.

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El director del Idiger, Guillermo Escobar, explicó que "es normal" que estos cambios de clima sucedan a pesar del fenómeno de El Niño, que ya está presente en el país.

"Tuvimos temperaturas cercanas a los 24 grados a lo largo de la mañana, entro humedad en el distrito capital y por eso se presentan estas condiciones extremas. Podemos tenerlas a lo largo de octubre y noviembre y tenemos que estar preparados", dijo Escobar.

Como consecuencia de la granizada, cinco árboles cayeron, varios puntos de la ciudad quedaron anegados, y varios techos de materiales livianos colapsaron sin que hasta el momento se hayan reportado daños personales.