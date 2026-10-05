Uruguay extiende la vacunación contra el meningococo a menores de dos a quince años

La titular de dicha cartera, Cristina Lustemberg, informó este lunes en una rueda de prensa que en la semana epidemiológica número 39 el país registra 33 casos confirmados, lo que representa un aumento con respecto a 2025.

"A partir de hoy se agregan los niños entre dos y cinco años y va a quedar cubierta toda la población entre dos y quince años", anunció la ministra.

El mencionado proceso de ampliación de la vacunación comenzó en julio, cuando la cartera detectó un aumento inusual de casos, aunque las autoridades descartaron que se tratara de un brote.

Desde entonces, el esquema se extendió por determinados grupos de adolescentes e incorporó en etapas las nuevas edades. Según Lustemberg, hasta el momento se vacunaron de forma gratuita más de 180.000 niños y adolescentes.

Pese a esto, el Ministerio de Salud Pública aclaró que esta nueva ampliación "no responde a un caso puntual ni a un cambio repentino de la situación epidemiológica, sino que busca ampliar la protección de la población frente al comportamiento atípico de la enfermedad meningocócica observado durante este año".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Cuando insistimos mucho es porque hasta un 24 % de este grupo etario (adolescentes) puede ser portador en la nasofaringe de esta bacteria y así transmitir la enfermedad, aunque no desarrollen la enfermedad. De esta manera los adolescentes se protegen y también protegen la extensión comunitaria", dijo la ministra.