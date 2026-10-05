Zelenski acusa a Rusia del ataque con dos muertos a un carguero en el mar Negro

"Un terrible ataque de dos drones rusos contra un buque civil que transportaba maíz en aguas neutrales y es propiedad de Turquía. A bordo viajaban ciudadanos azerbaiyanos e indios", ha denunciado Zelenski en un mensaje en la red social X.

En ese mensaje, ha asegurado que ya está confirmado que el capitán del barco ha muerto en el ataque.

Previamente, el Gobierno rumano había señalado que dos personas habían muerto y once habían sido rescatadas tras incendiarse el barco en el que viajaban.

Los medios rumanos habían atribuido el fuego al impacto de drones y habían identificado el barco como el Royad Mammadov, con bandera de San Cristóbal y Nieves, que había partido cargado de cereales del puerto ucraniano de Izmaíl y se dirigía hacia Italia.

"Ucrania ha propuesto en reiteradas ocasiones medidas concretas para desescalar la situación y garantizar la seguridad en el mar Negro. También ha habido propuestas relevantes por parte de terceros países. Pero Rusia elige constantemente el terror y hundir buques civiles en lugar de permitir una navegación marítima normal", dijo Zelenski en su mensaje.

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Por ello, el presidente ucraniano mantuvo que "es necesario ejercer presión para restaurar la seguridad alimentaria mundial" y ha pedido ayuda para ello.

En su mensaje, Zelenski acusa a Rusia de optar permanentemente por la "escalada (en el conflicto) antes que la paz".

La Guardia Costera rumana fue alertada del incendio en el carguero hacia las 11.00 hora local (09.00 GMT) por las autoridades marítimas del puerto de Constanza.

El carguero se encontraba en la zona económica exclusiva de Rumanía, fuera de sus aguas territoriales, a unas 30 millas náuticas de la costa norte del país y cerca de la frontera de Ucrania.