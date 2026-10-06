Alcalde de San Diego exige disculpa a Trump por decir que Irán podría "eliminar" la ciudad

"El presidente Trump debería retractarse de estas declaraciones y pedir disculpas a la gente de San Diego", afirmó Gloria en un comunicado.

Trump hizo estas declaraciones el lunes durante un mitin en Grand Island, Nebraska, en apoyo a la campaña del senador Pete Ricketts de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre; allí expresó su deseo de ver una victoria en el conflicto con Irán y sugirió que ese país podría "eliminar" a San Diego y Los Ángeles si desarrollara armas nucleares.

"Es un precio pequeño a pagar por mantener el mundo seguro, por mantener seguro a nuestro país", dijo Trump.

"Que eliminen Los Ángeles, que eliminen San Diego. Es un precio muy pequeño a pagar, y todo terminará muy pronto", continuó.

Las declaraciones originaron una oleada de críticas contra el mandatario especialmente en San Diego, que acoge a una de las bases militares estadounidenses y entrenamiento anfibio más grande del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Los habitantes de San Diego merecen un presidente que valore sus vidas, honre el servicio y el sacrificio de nuestras familias militares y se tome en serio su responsabilidad como comandante en jefe", añadió el alcalde.

La Casa Blanca ha salido al paso, el director de comunicaciones, Steven Cheung, dijo en su cuenta de X que el mandatario estaba "señalando claramente" que las ciudades de EE.UU. habrían estado amenazadas si no se hubiera detenido a un Irán con capacidad nuclear.