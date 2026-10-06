Arde un petrolero frente a las costas rusas del mar Negro tras ataque de drones ucranianos

Las autoridades rusas sólo confirmaron que "se produjo un incendio en un petrolero", motivo por el que se cerraron las playas en el territorio de la administración federal Sirius, no lejos del conocido balneario de Sochi (región de Krasnodar).

Además, también recomendaron a los habitantes de la zona que no permanezcan durante largo tiempo en la calle y no abran las ventanas de sus casas u oficinas.

Según el canal Astra, el petrolero en cuestión es el AFRAMAX RIO, que está incluido en la lista negra de Ucrania como parte de la conocida como 'flota fantasma' rusa.

El buque, que no transportaba crudo en su interior, se dirigía a la India, precisó el canal Mash. En las imágenes recogidas por esos medios se pueden ver en el horizonte las llamas y una densa columna de humo.

Hoy también un barco de carga se hundió -con toda su tripulación desaparecida- y otro resultó dañado en un ataque con drones a unas 70 millas náuticas (129 kilómetros) de la costa de Bulgaria del mar Negro, según confirmó el Gobierno búlgaro, que no aclaró el origen de los aparatos.

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ya responsabilizó el lunes a Rusia del ataque con drones que causó dos muertos en un carguero que transportaba cereales frente a la costa de Rumanía.

El Ejército ruso intensificó en los últimos días sus ataques contra los puertos ucranianos y las costas del mar Negro, al igual que contra Kiev, en respuesta a las recientes amenazas vertidas por Zelenski contra las refinerías rusas.