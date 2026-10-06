Argentina perdió 36.000 puestos de empleo desde la aprobación de la reforma laboral

De acuerdo a un informe difundido este martes por varias organizaciones de la sociedad civil y centros de estudios, la ley aprobada en marzo pasado por el Parlamento no trajo "beneficios concretos para quienes trabajan, sino todo lo contrario: es una norma que facilita los despidos y el trabajo precario".

El informe indica que desde que Milei asumió la Presidencia argentina a finales de 2023 ya se han perdido 241.200 puestos de trabajo, 36.000 de ellos desde la aprobación de la ley de reforma laboral.

"La destrucción en el sector privado registrado es generalizada. Incluso los sectores 'ganadores' -como intermediación financiera o minería y petróleo- destruyen empleo en la actualidad", señala el informe.

La contracara de este proceso es, sobre todo, un aumento de la informalidad, que se ubica en una tasa récord del 45 %.

"Hoy, más de 6 millones de argentinos trabajan en la informalidad, lo que implicó un crecimiento de 348.000 puestos informales en el último año, fundamentalmente en tareas por cuenta propia", advierte el informe.

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La reforma laboral ha implicado drásticos cambios en las condiciones de trabajo.

La ley aprobada en marzo, que modificó una normativa de 1976, redujo la base de cálculo de las indemnizaciones en detrimento de los trabajadores y limita el derecho a huelga y la actividad sindical, entre otras cambios.

Al defender la iniciativa, el Gobierno aseguró que la reforma permitiría crear más empleo gracias a otorgar facilidades a las empresas para las contrataciones formales y reducir los costes mediante la flexibilización de las condiciones laborales.

"El aumento de los meses de prueba y el banco de horas no parecen haber sido suficiente 'incentivo' para que el sector privado contrate bajo este nuevo esquema legal", observa el informe.

El documento apunta a que el modelo económico de Milei no solo provoca la destrucción de empleo formales sino también el cierre de empresas.

Desde el inicio del actual Gobierno, cerraron 31.342 empresas, el 47 % de ellas pymes con una dotación de hasta cien trabajadores.

Un total de 6.905 empresas cerraron sus puertas desde la aprobación de la reforma laboral.

El ' Monitor de la reforma laboral' publicado este martes es elaborado por el Instituto Argentina Grande, la organización Futuros Mejores, el Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad Nacional de San Martín, el Centro de Estudios Derecho Al Futuro, la Fundación SES y el Grupo Paternal.