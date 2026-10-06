Autoridades investigan presunto "centro de exterminio" en estado mexicano de Nayarit

La fiscal general del estado, Ludmila Heredia, informó en conferencia de prensa que el sitio es procesado desde el 3 de octubre, junto con grupos de madres buscadoras de desaparecidos.

"Estamos procesando un centro de exterminio por incineración", señaló la fiscal, y agregó que los colectivos de búsqueda se incorporaron a los trabajos este fin de semana.

En el lugar han sido localizadas prendas y una hornilla artesanal que, según Heredia, podría haber sido utilizada para incinerar cuerpos.

"Ahí (en la hornilla) se coloca un tambo (recipiente cilíndrico). Se llena de diésel, de gasolina y de jabón para que se adhiera a la piel y a las telas. Se queman los cuerpos, los huesos se carbonizan y se arrojan a un riachuelo", detalló la fiscal.

Añadió, asimismo, que las autoridades también procesan una posible fosa, sin ofrecer detalles sobre número de cuerpos, y que esperan obtener correspondencias genéticas de los restos localizados.

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Heredia incluso comparó el sitio con el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco (oeste), al mencionar que se trata de otra "versión" de ese predio utilizado por el crimen organizado y localizado en marzo de 2025.

Hasta ahora, las autoridades de Nayarit no han precisado cuántas víctimas estarían relacionadas con el "centro de exterminio" de Xalisco.

Según las autoridades federales, el rancho de Teuchitlán operaba como centro de reclutamiento y adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque las autoridades han dicho que no tienen evidencias para confirmarlo como crematorio o "campo de exterminio".

Los hallazgos ocurren en medio de una crisis nacional que supera las 130.000 personas aún desaparecidas en México, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que contabiliza las desapariciones desde 1950.