BTS llega a Lima para ofrecer tres conciertos multitudinarios

La agrupación arribó al aeropuerto internacional de Lima en un vuelo chárter procedente de Bogotá, tras lo cual salió en un estricto y privado rumbo a un hotel del distrito costero de Miraflores.

El Canal N de televisión publicó unas imágenes en las que se ve a los integrantes de la agrupación al subir por unas escaleras en una zona privada del aeropuerto para abordar directamente el autobús que los condujo hacia su alojamiento.

BTS se presentará por primera vez en Perú como parte de su gira 'Arirang', que en la capital peruana ofrecerá tres conciertos en los que se espera la asistencia cada día de más de 50.000 personas.

Para la noche del 8 de octubre está previsto un espectáculo de 150 drones sincronizados frente a la Costa Verde de Lima en honor a Ji-min Park, uno de los integrantes del grupo, quien el 13 de octubre cumplirá treinta años.

Los drones formarán diversas figuras en honor a la banda para darles la bienvenida a Perú, como el logotipo del grupo, detalle que ha sido anunciado por la 'army' peruana, como se conoce a sus fanáticas y fanáticos.

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Durante la tarde del jueves también habrá mensajes en parapente hacia Jim-in y otros integrantes de BTS que se verán desde la misma Costa Verde, ya que la banda estará alojada en uno de los hoteles situado en esa zona.

A pesar de ello, la 'army' peruana exhortó a los seguidores a respetar la privacidad de BTS y no acudir en masa al aeropuerto a recibirlos ni tampoco a los alrededores de su hotel, aunque preparan distintas sorpresas para los cantantes durante los conciertos, con máscaras y elementos tradicionales peruanos, además de pancartas temáticas.