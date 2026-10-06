Bukele destaca la proyección de crecimiento económico de El Salvador por el Banco Mundial

"El Banco Mundial pronostica que El Salvador será la tercera economía con mayor crecimiento en Latinoamérica en 2026 y la cuarta en Latinoamérica y el Caribe. Nadie se lo hubiera imaginado hace unos años. Paciencia y confianza", publicó Bukele en X.

De acuerdo con las publicaciones del BM compartidas por Bukele, El Salvador crecería un 4,5 % al cierre de 2026 y un 3,9 % en 2027, un ajuste al alza respecto a sus proyecciones de junio pasado, que pronosticaban un 3,2 % en 2026 y un 3 % en 2027.

Así, según el informe del Banco Mundial 'Panorama económico de América Latina y el Caribe', El Salvador se situaría solo por detrás de Paraguay (4,7%) y la República Dominicana (4,7%) en América Latina, y en cuarta posición si incluimos a Guyana en el Caribe con un 23,7 %.

"El Salvador (...) ha mantenido un crecimiento robusto, con un crecimiento anual promedio superior al 3 por ciento en los últimos años y la inversión privada desempeñando un papel crucial en dicha expansión", indica el informe del Banco Mundial.

Según el documento, esa tendencia en El Salvador se debe a "la fuerte reducción de la delincuencia observada a partir de 2022", que "eliminó una importante limitación a la actividad económica y, junto con los esfuerzos de consolidación fiscal, fortaleció la confianza del mercado".

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Estas proyecciones concuerdan con las del Fondo Monetario Internacional (FMI), que recientemente apuntó en la revisión de un acuerdo por 1.400 millones con El Salvador que la economía salvadoreña se expandirá al cierre de 2026 un 4,5 % y un 4 % en 2027, pero acompañado de una inflación de precios del 2,7 y 2,1 respectivamente.

A inicios de julio, se conoció que el producto interno bruto (PIB) de El Salvador creció a una tasa del 4,79 % en el primer trimestre de 2026, impulsada principalmente por la construcción y la explotación de minas y canteras, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

Desde que Bukele asumió el segundo mandato consecutivo en junio de 2024, pese a que en su momento estaba prohibido por la Constitución, las encuestas señalan que la preocupación por la situación de la economía ha desplazado a la violencia como el principal problema del país para los salvadoreños.

Un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) presentado a mediados de junio, indica que el 70,7 % de la población mira como el principal problema del país la situación de la economía.