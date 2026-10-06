Caos, atascos y nuevos peligros: Kiev se adapta a la campaña rusa contra sus puentes

El tren sale muy pronto a la superficie para cruzar el río Dniéper por encima del puente Pivdeni (‘Sur’ en ucraniano), que es la infraestructura de este tipo con más tráfico de toda Ucrania y que en el tramo final de la semana pasada fue alcanzado en múltiples ocasiones por drones rusos.

“Sabemos que en cualquier momento pueden atacar y dejarnos otra vez sin transporte para cruzar el puente”, dice a EFE una mujer de mediana edad que cruza cada día el puente en metro, mientras mira por la ventana del tren a los carriles para coches, autobuses y camiones.

Entre el jueves y el domingo pasado, cuando el puente estuvo varias veces cerrado al tráfico para que las autoridades evaluaran y repararan los daños, Galina, como se identifica esta trabajadora que vive en la orilla occidental del Dniéper y cruza el río para ganarse la vida en un restaurante en la oriental, recorrió el kilómetro largo que tiene el Pivdeni caminando o pasó a la otra orilla por otro puente, combinando el tren eléctrico municipal con varios autobuses.

Para aligerar este esforzado trámite, algunos residentes de Kiev recurren a bicicletas u otros medios de transporte ligero, como es el caso de Maksim, que vive en la orilla este y trabaja de asistente en una clínica dental de la margen occidental.

“Me dejaron un patinete y esto me permitió perder menos tiempo en cruzar”, explica el joven a EFE cerca de la boca del metro de Slavútich, la más cercana al río del tramo de la línea verde que conecta ambas orillas sobre el Pivdeni.

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Durante algunos intervalos de ese período, los ataques rusos obligaron a cerrar total o parcialmente al mismo tiempo el Pivdeni y otros puentes que conectan ambas márgenes de la ciudad sobre el Dniéper, como el llamado puente del Metro o el puente Pivnichni (‘Norte’).

Los atascos más grandes se formaron en torno del puente Dárnitsia, uno de los seis grandes puentes que conectan las dos partes de Kiev por encima del río que parte en dos tanto la ciudad como el resto de Ucrania.

“Estos días he llegado a tardar hasta tres horas en llegar al trabajo”, dice en el aparcamiento de un McDonald’s de la margen occidental Danilo Guretski, responsable de logística en un centro comercial del otro lado del río.

Para muchos ucranianos, el cierre temporal de los puentes y la amenaza de nuevos ataques supone la invasión por parte de la guerra de un nuevo espacio físico y temporal que hasta ahora consideraban seguro.

“Es triste. Cruzar el puente era uno de los momentos bonitos del día, y ahora tengo miedo”, dice María, una doctora recién licenciada que hace parte de sus prácticas en un hospital de la margen oriental.

Cuando el Pivdeni ha estado cerrado, el trayecto que antes le costaba hacer 20 minutos le ha llevado una hora, al tener que cruzar el río a través de la otra línea del metro que conecta ambas orillas y, ya en el lado este, desplazarse en autobús a la clínica.

Además de en la rutina de la gente, los ataques rusos contra el puente Pivdeni pueden tener efectos graves para la economía y el suministro de bienes no sólo en Kiev, sino en todo el país.

El Pivdeni da un acceso mucho más directo que otros puentes de la capital a las autopistas que conectan Kiev con el resto de Ucrania.

Conscientes de todo ello, las autoridades ucranianas se han volcado en proteger el Pivdeni y también otros puentes fundamentales para el funcionamiento de la ciudad y el de sus comunicaciones con otras partes del país.

Como anunció el lunes el portavoz de la Fuerza Aérea Yuri Ignat, varias torretas equipadas con cañones del calibre cincuenta que funcionan de forma autónoma con inteligencia artificial han sido desplegadas en los puentes para derribar drones rusos.

Para sorpresa del propio Ignat, como reconoció él mismo, esta nueva tecnología ucraniana ha sido capaz ya de derribar no sólo drones convencionales sino también aparatos no tripulados rusos con motor de reacción, mucho más difíciles de interceptar debido a la mayor velocidad que alcanzan.

Ucrania no ha informado desde el domingo de nuevos ataques rusos a los puentes de Kiev. Si la campaña se reanuda en los próximos días, las nuevas torretas manejadas con IA tendrán la oportunidad de demostrar su eficacia.