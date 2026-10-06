Cardin y Vuitton cierran la semana de la moda de la capital francesa

En una pista de patinaje desfiló la colección de Pierre Cardin. Compuesta de 59 looks, entre monos, vestidos y propuestas de dos piezas, Rodrigo Basilicati-Cardin, responsable de la dirección creativa, tuvo el mundo del deporte como inspiración.

Moda mujer principalmente, así como en menor cantidad, masculina, donde no faltaron mezclas cromáticas, muy vitamínicas en la mayoría de los casos. Como ejemplo, se vio una vez más la combinación de rosa y azul.

Libertad de movimientos y comodidad, sin olvidar el espíritu vanguardista que siempre caracterizó a la 'maison'.

Propuestas que visten y protegen, algunas con capucha, y que en más de un caso podríamos asociar con la temporada otoñal, más que con el verano.

Entre los detalles, no faltaban las características esferas metalizadas, así como las aberturas, en más de un caso de cilíndricas formas.

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Basilicati-Cardin ha pretendido reactualizar la silueta de la casa, con volúmenes amplios y contrastes.

La colección, como las anteriores, ha sido realizada con parte del stock de tejidos que atesoran, de entre los años 1970 y 2010. Algo de lo más sostenible.

El desfile tuvo lugar pocas semanas después de la inauguración en Venecia del Museo Pierre Cardin.

Louis Vuitton, por su parte, dio a conocer su colección del próximo verano, en la que los vestidos ligeros, así como los abrigos de piel perforada y los pantalones anchos y pitillo fueron algunas de las propuestas que salieron a pasarela.

En la 'Cour Carré' del Louvre, museo que acoge desde mañana una gran exposición sobre el pintor español Zurbarán, se dio a conocer lo último de Nicolas Ghesquière, responsable de las colecciones femeninas de la “maison”.

Al aire libre y en un decorado de aire futurista, con platillos volantes, se desvelaron alrededor de medio centenar de looks.

La ergonomía ha inspirado la colección, con prendas que facilitan el movimiento y que en más de un caso se adaptan a este como una segunda piel.

Los volantes y los estampados se vieron igualmente. Un ejemplo fueron los cuadros de diferentes tamaños.

En cuanto a la paleta de colores, en ella figuraron blancos, crema, gris, amarillo y negro, entre otros.

Los tejidos y el cuero se ajustan al cuerpo, y no faltaron creaciones en su Monogram, como varios bolsos y una chaqueta. Se trata del estampado más célebre en el mundo con más de 130 años.

Todo apunta a que esta fue la última colección de Nicolas Ghesquière en Louis Vuitton, al finalizar su contrato, aunque esto no ha sido aún confirmado por la firma.

En esta última semana de la moda de 2026, y en su calendario oficial, se han visto más de un centenar de desfiles y presentaciones.

La siguiente cita con las colecciones femeninas de prêt-à-porter tendrá lugar entre finales de febrero y principios de marzo de 2027. En ella se darán a conocer las propuestas del próximo otoño-invierno.