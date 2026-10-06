Colombia abre una investigación tras incautar 400 kilos de material explosivo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció en la red social X el hallazgo del explosivo -"preliminarmente identificado como C4"- en el barrio Centro de Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca.
"Este hallazgo representa una amenaza de enorme gravedad", agregó el mandatario.
Por el momento se investiga "su procedencia y quiénes están detrás de este cargamento", que según información inicial estaba siendo transportado de la localidad de Mondomo a Cali e iba a ser empleado para "atacar a la Fuerza Pública y a la población civil", según De la Espriella.
"¡Felicitaciones a nuestros policías por este resultado! Mi orden ha sido clara: cerrarles el paso a los narcoterroristas y proteger la vida de los colombianos. ¡Vamos por todos!", escribió el presidente.
Desde que asumió la presidencia el 7 de agosto, De la Espriella ha priorizado la seguridad pública y el combate a las guerrillas, paramilitares, bandas criminales y grupos de narcotraficantes.
Su estrategia de "mano de hierro" contra lo que denomina "narcoterrorismo" se ha traducido en las últimas semanas en detenciones, importantes incautaciones de armas y drogas y extradiciones.