Colombia designa al abogado Juan Gonzalo Ospina como embajador en la UE, la OTAN y Bélgica

Aunque Ospina había anunciado hace varias semanas en sus redes sociales que la Cancillería colombiana le había encomendado "defender los intereses de Colombia en Europa", no fue hasta este martes cuando el Gobierno divulgó oficialmente su hoja de vida y confirmó su designación para esos cargos diplomáticos.

"Gracias, presidente Abelardo De La Espriella, por depositar su confianza en mí", expresó entonces el abogado en su cuenta de X, en un mensaje en el que también aseguró que asumía la designación "con responsabilidad, compromiso y sentido de Estado".

Ospina, abogado penalista colomboespañol y sin experiencia diplomática previa, adquirió notoriedad en España por su participación en procesos judiciales de alto perfil y, especialmente, por su papel como representante de la familia de Arrieta en el juicio contra Sancho.

El médico colombiano fue asesinado y descuartizado en agosto de 2023 en una isla tailandesa. Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, fue condenado en agosto de 2024 a cadena perpetua por el asesinato premeditado.

El despacho de Ospina también ha representado en varios procesos judiciales al comunicador español Vito Quiles, mientras que el propio abogado ha mantenido una activa presencia en medios de comunicación españoles para analizar asuntos jurídicos.

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Su llegada a la diplomacia se produce además después de su participación en la campaña presidencial de De La Espriella en España, donde coordinó actividades de la candidatura en Europa.

Ospina es bisnieto del expresidente colombiano Mariano Ospina Pérez, quien gobernó Colombia entre 1946 y 1950. El nuevo embajador, nacido en Bogotá y criado en España, desarrolló buena parte de su carrera profesional en ese país, donde fundó el despacho Ospina Abogados.