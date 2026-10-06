Costa Rica archiva la investigación sobre el asesinato de un opositor nicaragüense

La resolución, emitida el 5 de octubre por la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José y notificada a los representantes legales de la familia de Samcam, señala que, tras estudiar la causa y los informes elaborados por la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), “no existen elementos de resolución suficientes” para identificar al responsable de ordenar el asesinato.

El Ministerio Público dejó abierta, no obstante, la posibilidad de reabrir la investigación si surgen nuevos datos que permitan identificar a los responsables de ordenar el crimen. El archivo de esta causa no afecta el proceso penal contra los sospechosos de participar en la ejecución material del asesinato.

La Fiscalía presentó en junio de 2026 una acusación contra cuatro personas por su presunta participación en el homicidio de Samcam, entre ellas un joven señalado como autor de los disparos y otros sospechosos vinculados con la planificación del crimen.

La viuda de Samcam, Claudia Vargas, dijo a EFE que considera "inaceptable" que Costa Rica haya decidido archivar esa línea de investigación a poco más de un año del asesinato.

"Definitivamente creo que Costa Rica tiene que agotar todas las instancias de investigación posible y si ya está diciendo que no puede, que domésticamente no puede más con la investigación, tiene que pedir la colaboración de otro Estado", afirmó.

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Vargas sostuvo que el caso debe ser investigado más allá de quienes ejecutaron materialmente el asesinato, debido a que, en su opinión, se trata de un crimen que tiene implicaciones para la seguridad de los opositores nicaragüenses refugiados en Costa Rica.

"El asesinato de Roberto no es un asesinato que nos pasa como a la familia Samcam nada más. Esto es algo que le pasó a la comunidad exiliada", manifestó.

La abogada de la familia Samcam y directora del bufete internacional Guernica 37, Almudena Bernabéu, también expresó a EFE su sorpresa y decepción por la decisión de la Fiscalía.

"Este no es un crimen de cuatro chavales costarricenses que simplemente fueron (...) sicariados para poder asesinar a Don Roberto. Hay detrás una mano negra y una organización criminal con tentáculos en Costa Rica, pero que parte de Nicaragua. Y entonces (...) sí nos sorprendió y defraudó hasta cierto punto que se decidiera cerrar por falta de prueba", dijo la abogada.

Bernabéu explicó que el archivo se refiere únicamente a la investigación para determinar quién ordenó el asesinato, mientras que el proceso penal contra los presuntos autores materiales continúa.

En la misma línea, el abogado Yader Valdivia, de la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo a EFE que la investigación no debería limitarse a determinar quién disparó contra Samcam, sino que también debe esclarecer la motivación del ataque y quién pudo haberlo ordenado o financiado.

"La fiscalía no puede solamente decir, ‘vamos a acusar a esta persona por haber disparado a esta otra’ sin tener una teoría del caso de cuál es la motivación que llevó a esa persona a atentar contra la vida de Roberto Samcam”, dijo Valdivia.