EEUU retiró sus bombarderos de la base Fairford ante un posible ataque con drones de Irán

El diario, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses y británicos, señala que el presunto atentado formaba parte de un complejo plan iraní de múltiples frentes destinado a atacar aeronaves y matar a parte del personal estadounidense —que asciende a varios cientos de efectivos— destacado en la base de la Royal Air Force (RAF) británica en Fairford.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, consideran que el plan se inspiraba vagamente en un audaz ataque que Ucrania lanzó contra Rusia el año pasado, cuando infiltró drones hasta el corazón del territorio ruso y los lanzó desde camiones articulados.

Dicho ataque destruyó o dañó al menos una docena de aeronaves —incluidos muchos de los bombarderos estratégicos con capacidad nuclear de Moscú— que se encontraban en pistas de aterrizaje en Siberia y en el extremo norte de Rusia.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, declaró el lunes que el Pentágono trasladó rápidamente los bombarderos "por pura precaución, para tratar de proteger a nuestra gente", y acusó a Irán de planear ataques contra Estados Unidos, aunque evitó dar detalles sobre la amenaza más reciente.

La repentina retirada de los bombarderos se produjo una semana después de que la policía británica detuviera a cinco hombres que viajaban la mañana del 27 de septiembre en furgonetas blancas cerca de la base, utilizada por bombarderos estadounidenses en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Los hombres fueron puestos en libertad bajo fianza un día después, tras no hallarse explosivos en las furgonetas.

Sin embargo, la policía ha reiterado que los hombres siguen bajo investigación, y el jueves fue detenido un ciudadano con doble nacionalidad británica e iraní bajo sospecha de preparar actos terroristas.

La orden apresurada de retirar los bombarderos resultó muy inusual: rara vez se toman medidas de este tipo con tanta rapidez desde una base aérea aliada situada en un país en paz, a miles de kilómetros de una zona de combate, asegura el Times.

De hecho, la necesidad de trasladar los bombarderos desde la base se consideró tan urgente que algunos aviones y sus tripulaciones partieron mientras aún se desplegaban aeronaves de reabastecimiento en vuelo para apoyar su trayecto hacia Estados Unidos, según informaron funcionarios estadounidenses.

El lunes aún no estaban claros muchos detalles sobre la posible amenaza que motivó la rápida retirada de los bombarderos de la Fuerza Aérea —algunos de los cuales habían llegado apenas la semana anterior como parte de una rotación habitual de fuerzas—.

Un funcionario estadounidense señaló que la nueva información formaba parte de las mismas alertas de amenaza surgidas hace tres semanas, aunque durante el fin de semana aumentó la sensación de urgencia, lo que alarmó a los mandos militares.

El primer ministro británico, Andy Burnham, declaró la semana pasada que su gobierno creía que Irán había participado en la planificación de los sucesos que condujeron a las detenciones.

Funcionarios estadounidenses y británicos, así como de Alemania e Israel, creen que la operación está vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán o a un cuartel general militar independiente en Teherán, según el diario neoyorquino.