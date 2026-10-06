El calendario electoral español empieza a andar con la vivienda y Puigdemont de actualidad

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó hoy el real decreto de disolución de las Cortes, casi ocho meses antes de la fecha prevista, por lo que empezó a correr el plazo de 54 días que establece la ley hasta la fecha electoral del 29 de noviembre.

En el primer día de este calendario electoral, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó dos reales decretos ley de vivienda muy similares a los que la oposición tumbó el pasado viernes y precipitaron el adelanto electoral.

El Gobierno intentará sacarlos adelante en la Diputación Permanente, ya que con las Cortes disueltas se activa este órgano en el que los partidos favorables a la medida podrían contar con mayoría suficiente.

En un contexto de malestar social en el que se suceden las manifestaciones y las acampadas en protesta por el precio de la vivienda, Sánchez dijo que "va a continuar gobernando" y "dando respuesta a los problemas de la gente" hasta que se celebren los comicios del 29 de noviembre y se elija un nuevo Parlamento.

Otro tema de actualidad este martes fue la decisión del Tribunal Supremo español de dejar sin efecto, con carácter inmediato, la orden de busca y captura contra el expresidente catalán y líder independentista Carles Puigdemont.

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El que fuera presidente del Gobierno catalán en 2017 cuando el Parlamento regional aprobó una fallida declaración de independencia vive en Bélgica desde entonces ante las órdenes de detención de la justicia española.

Ahora puede volver a España y se prevé que tenga una presencia destacada en la campaña electoral.

Esta convocatoria fue criticada hoy por la patronal, que ha cuestionado su legalidad al considerarla "política" y "difícilmente justificable" en campaña electoral.

Según el real decreto, la campaña electoral durará quince días: comenzará a las cero horas del viernes 13 de noviembre y finalizará a las 24:00 horas del viernes 27 de noviembre.

Pero la precampaña empezará antes y Pedro Sánchez ya anunció que este fin de semana tendrá dos actos en Sevilla (sur) y León (oeste).

Por su parte, el líder de la oposición conservadora del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará este miércoles a Ceuta, en el que será su quinto viaje desde que estalló la crisis migratoria en esta ciudad autónoma española situada en el norte de África, y su primer desplazamiento desde el anuncio de convocatoria de elecciones.

Mientras, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calentó la precampaña al reafirmarse este martes en sus dudas sobre las "trampas" y "cambalaches" que pueda hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el próximo proceso electoral.

Días atrás, Ayuso pidió a los electores que "ni se les ocurra votar por correo" y también el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, llamó a priorizar el voto presencial en las elecciones.

A la izquierda del PSOE, las formaciones hasta ahora unidas bajo la denominación de Sumar han creado una nueva coalición llamada Frente Amplio que todavía no tiene cabeza de lista.

En Frente Amplio se debaten entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, mientras el partido Podemos insiste en su oferta de primarias abiertas.